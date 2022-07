The Walking Dead, Band 14: In der Falle

Mit ihrem gezielten Schuß hat Andrea Rick das Leben gerettet. Doch die schlechten Nachrichten nehmen kein Ende. Aaron bringt den leicht verletzten Eric mit dem Pferd zur Siedlung zurück. Und durch die Schießerei wurden viele Streuner angelockt, die sich vor den Zäunen sammeln.

Douglas ist durch den Tod seiner Frau Regina am Ende. Er hat nun Rick das Kommando übertragen. Und Abraham hat die Führung über die Montage-Crew übernommen.

Als sich vor der Siedlung eine große Herde bildet, halten die Zäune nicht mehr stand. Die Streuner brechen durch und die Überlebenden verschanzen sich in ihren Häusern.

"Die Menschen sind das Problem." (Rick Grimes)

Nach dem ruhigen, toll erzählten letzten Band stehen nun endlich wieder die Zombies als Bedrohung im Mittelpunkt. Als Herde sind die Untoten wieder ein unberechenbarer Faktor. Mit Jessie Anderson bekommt Rick wieder eine Gefährtin, doch das Schicksal geht sehr rau mit dem Paar um.

Bemerkenswert ist der Tod von Morgan. In der TV-Adaption lebt die Figur als wichtiger Haupdarsteller weiter und schafft sogar den Sprung in das erste Serien-Spin Off "Fear the Walking Dead". Fast am Ende des Comicbandes findet sich die bisher vielleicht grausamste Szene der ganzen Reihe. Auf einer Doppelseite ist Carl schwer verletzt zu sehen. Insgesamt ein sehr spannender, actionreicher Band.

Extras: Der Zombie-Guide Teil 14: Zombie-Komödien im neuen Jahrtausend von Lorenz Hatt.

Der vierzehnte Band wurde in deutscher Erstveröffentlichung als Hardcover in schwarz-weiß und preisgünstiger auch als Softcover (2019) veröffentlicht. Außerdem sind die Bände 9 bis 16 im "Kompendium 2" (2014) als Sammelwerk erschienen.

Fazit: Keiner ist sicher! Zombieaction und erschütternder Horror.

Harald Kloth