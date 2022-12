The Walking Dead, Band 15: Dein Wille geschehe

Nach dem Angriff auf Alexandria liegt Carl schwer verletzt auf der Krankenstation. Währendessen werden die Toten begraben, unter ihnen auch der Anführer Douglas, die von Rick getötete Jessie und Morgan.

Rick fasst aber neuen Mut und möchte die Gemeinschaft einen. Doch für die meisten Bewohner Alexandrias ist nun alles anders. Konflikte mit Ricks Gruppe flammen auf und er wird als neuer Anführer zunehmend in Frage gestellt.

"Gemeinsam sind wir stark." (Rick Grimes)

Nach den furchtbaren Ereignissen im 14. Band konzentriert sich der ruhigere Nachfolgeband vor allem auf Carl´s Genesung, die schwierigen Beziehungen und internen Gruppenkonflikte. Auch in diesem Band der Zombiesaga liegt die Stärke weniger in den schwarz-weissen Zeichnungen, sondern vielmehr im ausgeklügelten Beziehungsgeflecht der vielen Protagonisten. So führt z. B. Abraham eine heimliche Beziehung mit Holly. Dougla´s Sohn Spencer möchte Andrea für sich gewinnen. Rick hingegen erscheint zunehmend psychisch labil.

Extras: Der Zombie-Guide Teil 15: George A. Romeros Spätwerk und das Kleine Fernsehspiel von Lorenz Hatt. Sechsseitige Leseprobe aus Das Schwert I: Feuer von Joshua und Jonathan Luna.

Der fünfzehnte Band wurde in deutscher Erstveröffentlichung als Hardcover in schwarz-weiß und preisgünstiger auch als Softcover (2019) veröffentlicht. Außerdem sind die Bände 9 bis 16 im "Kompendium 2" (2014) als Sammelwerk erschienen.

Fazit: Starke Emotionen und menschliche Konflikte in Alexandria.

Harald Kloth