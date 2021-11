The Walking Dead, Band 12: Schöne neue Welt

Noch immer ist die Gruppe unterwegs nach Washington D.C. Der traumatisierte Carl sucht das Gespräch mit seinem Vater, um über die alptraumhaften Ereignisse um die Zwillinge zu reden.

Nur durch einen Zufall realisiert Rick, dass sie von Eugene belogen wurden. Weder hat dieser Kontakt mit Anderen, noch ist er Wissenschaftler oder glaubt an eine sichere Zuflucht in der ehemaligen Hauptstadt.

Unvermittelt tritt der Scout Aaron an die Überlebenden heran. Mißtrauisch beäugt, führt er sie zu einer Siedlung mit vielen weiteren Menschen: Alexandria. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Seuche, keimt in Rick Hoffnung auf ein normaleres Leben. Wie sich herausstellt, führt der Kongressabgeordnete Douglas Monroe die umzäunte Enklave an. Rick wird der Posten als Constable angeboten, aber alle Waffen müssen abgegeben werden ...

"Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein ... dann ist es meistens auch nicht wahr." (Rick)

Nach den vielen Rückschlägen und Tragödien, bietet der kleine Ort Alexandria endlich Hoffnung. Wie sehr würde man Rick und Carl diese Freude gönnen! Doch Autor Kirkman versteht es meisterhaft, hinter die Fassaden der Freundlich- und Verbindlichkeit, Falltüren zu installieren. Als Leser ahnt man, dass Monroe ein Geheimnis umgeben muss, da niemand in dieser Welt anders überleben könnte.

Inhaltlich bietet dieser Band einen Mix aus emotionalen Szenen (Carl und Rick), etwas Action und fokussiert sich dann ab der Hälfte auf das Leben in Alexandria. Spannung entsteht hier aus den Konflikten der Neuankömmlinge mit den bisherigen Bewohnern und das Mißtrauen, das Rick und Abraham mit sich tragen.

Die Zombies treten als Bedrohung ziemlich in den Hintergrund. Das hatte sich aber schon in den Vorgängerbänden abgezeichnet und wird nur konsequent weitergeführt.

Zeichnerisch bleiben die schlichten schwarz-weißen Zeichnungen auf dem Niveau der Vorgängerbände. Schön sind die großformatigen, manchmal auch doppelseitigen Panels. Wie gewohnt, ergänzen sich Grafik, Text und Stimmung perfekt und schaffen eine dichte und spannungsvolle Atmosphäre.

Extras: Der Zombie-Guide Teil 12: Zombiefilme der 1990er von Waldemar Kesler.

Der zwölfte Band wurde in deutscher Erstveröffentlichung als Hardcover in schwarz-weiß und preisgünstiger auch als Softcover (2018) veröffentlicht. Außerdem sind die Bände 9 bis 16 im "Kompendium 2" (2014) als Sammelwerk erschienen.

Fazit: Zu schön um wahr zu sein - eine neue Zuflucht oder das Verderben? Ein vor allem in der zweiten Hälfte ruhiger aber noch immer spannender Comic.

Harald Kloth