Fiona Barton: Der Trip

Hamburg ; Rowohlt ; 2020 ; 508 Seiten ; ISBN: 978-3-8052-0008-0



Alex und Rosie, zwei junge Abiturientinnen, machen sich nach den Prüfungen auf zu einem Trip durch Thailand.

Eigentlich wollte Alex zusammen mit ihrer besten Freundin Mags unterwegs sein, doch diese konnte sich letztendlich den Trip finanziell nicht leisten. Die Eltern von Alex kontaktieren die Polizei, weil sie seit mehr als einer Woche kein Lebenszeichen ihrer Tochter erhalten haben. Zunächst wird die Vermisstenmeldung nur aufgenommen und nicht weiter beachtet, denn es passiert immer wieder, dass junge Rucksacktouristen vergessen, sich bei den Eltern zu melden.

Die Zeitungsredakteurin Kate Waters klemmt sich hinter die Geschichte. Ihr eigener Sohn Jack ist vor mehr als zwei Jahren nach Thailand aufgebrochen um dort in Umweltprojekten mitzuarbeiten. Seit mehr als einem halben Jahr hat er sich jedoch nicht mehr gemeldet. Als in Bangkok ein Jugendgästehaus in Flammen aufgeht und zwei tote junge Frauen in den Trümmern zum Vorschein kommen wird sehr schnell klar, dass es sich um Rosie und Alex handelt. Aber was ist passiert?

Für die thailändischen Behörden stets sehr schnell fest, dass es sich um fahrlässige Brandstiftung handelt und die Akten werden geschlossen. Doch die Eltern der Mädchen und der Polizist Bob Sparkes glauben diese Geschichte nicht und nach der Überführung der Leichen stellt sich bei der Obduktion heraus, dass die Mädchen bereits tot waren bevor das Feuer ausbrach.



Nach 'The Child' schafft es Fiona Barton in ihrem neuen Werk 'Der Trip' erneut, eine tolle Geschichte aufzubauen.

Dieses Mal spielt die Geschichte im Backpacker-Milieu. Jedes Kapitel ist aus der Sicht der unterschiedlichen Personen geschrieben: die Journalistin, die Mutter, der Polizist und dazwischen finden sich die E-Mails von Alex. Dadurch entspinnt sich ein rasanter Plot, der beim Lesen keine Langeweile aufkommen lässt.

In der Reihe mit Detective Bob Sparkes erschien mit Band 1 'Die Witwe'.



Fazit: Ein toller Backpacker-Thriller.

Matthias Wagner