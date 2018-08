Harry Bingham: Fiona - Den Toten verpflichtet

Kriminalroman

(Fiona Griffiths, Band 1)

Reinbek ; Rowohlt ; 2018 ; 480 Seiten ; ISBN: 978-3-499-29135-7



Fiona Griffiths wird nach ihrem Studium in Cambridge als junge Polizistin in Cardiff eingesetzt. Mehr oder weniger zufällig gerät sie in einen Fall, bei dem eine junge Frau tot in ihrer Wohnung gefunden wird. Das Dramatische an diesem Fall ist, dass auch April, die 6-jährige Tochter des Opfers, tot in der Wohnung liegt. Bei ihr ist es offensichtlich, dass sie ermordet wurde.



Fiona wird Teil der Sonderkommission, hat aber nebenbei auch noch einen Betrugsfall zu klären, was ihr jede Menge Aktenarbeit einbringt. Als eine weitere junge Frau ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden wird, fängt Fiona an, auf eigene Faust zu ermitteln. Dafür ist sie bei ihren Vorgesetzten mittlerweile schon bekannt, denn es fällt ihr immer schwer im Team zu arbeiten. Sie entwickelt verschiedene Hypothesen, die alle zunächst an den Haaren herbeigezogen klingen, so dass es ihr nicht möglich ist, diese ihrem Vorgesetzten zu präsentieren.



Zeitgleich entwickelt sich mit einem ihrer Kollegen eine Liebschaft, die Fionas Gefühlswelt mehr und mehr ins Schwanken bringt. Die Bilder des ermordeten Mädchens lassen sie nicht mehr los und ihr wird langsam klar, dass dieser Fall vieles aus ihrem eigenen Leben aufwühlt. Furchtlos und unerschrocken macht sie sich auf den Weg, um der Wahrheit auf den Grund zu kommen.



Mit dem ersten Teil der Reihe um die Ermittlern Fiona Griffiths wird der Grundstein für eine Krimireihe gelegt. Bereits 2017 ist der dritte Teil "Fiona - Als ich tot war" erschienen. Die Ermittlerin, die unter dem Cotard-Syndrom (eine seltene psychiatrische Erkrankung) leidet, erweist sich aufgrund ihrer Sensibilität als ganz besondere Spürnase.



Fazit: ein toller Auftakt, der Lust auf mehr macht.



Matthias Wagner