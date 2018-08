Harry Bingham: Fiona - Das Leben und das Sterben

Kriminalroman

(Fiona Griffiths. Band 2)

Reinbek ; Rowohlt ; 2018 ; 538 Seiten ; ISBN: 978-3-499-29137-1



Fiona Griffiths ist junge Polizistin bei der Polizei in Cardiff. Als sie zusammen mit einem Kollegen in einer Gefriertruhe die Überreste eines Menschen findet, wird schnell klar, dass es sich vermutlich um die seit Jahren vermisste Mary Langton handelt. Diese ist vor Jahren spurlos verschwunden.



Ein Großaufgebot der Polizei macht sich auf die Suche und schnell finden sich weitere Leichenteile. Doch plötzlich tauchen weitere Körperteile auf, die eindeutig nicht zu Mary gehören. Sie gehören einem gewissen Khalifi, der bei der Firma Barry Precision gearbeitet hat, die im Verdacht steht, Waffensysteme herzustellen. Die Ermittlungen werden immer weiter ausgeweitet. Dabei kommt heraus, dass Khalifi und Mary sich sehr gut kannten. Die Tötungsdelikte liegen aber 5 Jahre auseinander – gibt es da wirklich einen Zusammenhang?



Fiona geht derweil einer anderen Spur nach und macht Bekanntschaft mit zwei Profikillern, die ihr Handwerk beherrschen. Immer wieder kreuzen sich ihre Wege und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Sie ermittelt aber nicht nur offiziell, sondern auch in eigener Sache, denn sie ist immer noch auf der Suche nach ihren eigenen Wurzeln. Aber das ist nicht so einfach ...



Nach dem ersten Teil "Fiona - Den Toten verpflichtet" nimmt der zweite Teil der Geschichte um die Ermittlerin Fiona Griffiths bereits nach kurzer Zeit Fahrt auf. Neben den Ermittlungen der Polizei schafft es Harry Bingham geschickt, die Lebensgeschichte von Fiona bekannt zu machen. Nach und nach gehen dem Leser mehr und mehr die Augen auf.



Fazit: Rasanter Krimi mit einer psychisch labilen Ermittlerin.

Matthias Wagner