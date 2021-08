The Walking Dead, Band 6: Dieses sorgenvolle Leben

Michonne tritt in einem, für den Gouverneur abgesprochenen, Kampf in der Arena an. Doch sie hält sich nicht an die Absprache und enthauptet ihren Gegner.

Währenddessen befreit Martinez, ein Anhänger des Gouverneurs, Rick, Glenn, Dr. Stevens und Assistentin Alice. Die Gruppe befreit die schwer misshandelte Michonne. Diese rächt sich nun furchtbar an Phil, den selbsternannten Gouverneur.

Nur mit Mühe erreichen die Flüchtenden das Gefängnis. Mit Erschrecken müssen sie feststellen, dass dort die Zäune überrannt wurden ...

"Die meisten Leute sind unaufmerksam. Sie schlurfen durch ihr Leben und sind so mit ihrem eigenen Müll beschäftigt, dass sie gar nicht mitkriegen, was um sie herum geschieht." (Rick Grimes)

Bemerkenswert an diesem Band ist die brutale Rache Michonnes am Gouverneur. Einem nur vierseitigen kurzen Kampf, folgt eine zwölfseitige Folterung, die in schrecklichen Einzelheiten dargestellt wird. Das ist harter Tobak und stellt in dieser Zombiereihe den bisherigen gewalttätigen und gleichwohl abstoßenden Höhepunkt dar.

Durch Flucht und Verrat bietet dieser Band dennoch ein permanent hohes Spannungslevel.

Mehrere ganzseitige und doppelseitige Zeichnungen stellen einen gelungenen Kontrast zu den vielen, teils sehr kleinteiligen Panels dar.

Extras: Der Zombie-Guide Teil 6: George A. Romero von Christopher Bünte. Filme von George A. Romero.

Der sechste Band wurde in deutscher Erstveröffentlichung als Hardcover und preisgünstiger auch als Softcover (2016) veröffentlicht. Außerdem sind die ersten acht Bände im "Kompendium 1" (2013) als Sammelwerk erschienen.

Fazit: Die Flucht aus Woodbury wird zum brutalen Höhepunkt der Zombiereihe.

Harald Kloth