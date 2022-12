The Walking Dead, Band 16: Eine größere Welt

Die Versorgung der Bevölkerung von Alexandria wird immer prikärer, denn die Aussenteams finden immer weniger zu plündern. Derweilen beobachtet ein geheimnisvoller Fremder die Stadt. Michonne und Abraham werden mit dem Fremden in einen Kampf verwickelt. Nur knapp kann Rick die Situation klären. Der vermeintliche Angreifer stellt sich als Paul Monroe, auch Jesus genannt, heraus. Er behauptet von einer anderen Siedlung zu kommen und Handelsbeziehungen aufbauen zu wollen. Doch Rick ist äußerst mißtrauisch.

"Wir können endlich aufhören zu überleben ... und anfangen zu leben." (Rick Grimes)

TWD-Fans ist die Figur des Jesus natürlich bestens durch die Fernsehserien vertraut. So tritt er in den Staffeln sechs bis neun in der Mutterserie The Walking Dead auf. Wie der Titel des Bandes vermuten lässt, betreten unsere Heldinnen und Helden durch Jesus tatsächlich eine neue und viel größere Welt. Statt sich um eine Sippe zu sorgen, gilt die Aufmerksamkeit nun verschiedenen Siedlungen und ihren teils kriegerischen Auseinandersetzungen. So wird dieser 16. Band zu einem Einschnitt der gesamten Comicreihe.

Die schwarz-weißen Panels sind flüssig zu lesen, die Geschichte um Jesus ist actionreich und spannend erzählt. Insgesamt ein sehr guter Band, der alle Zutaten des TWD-Erfolges beinhaltet.

Zum ersten Mal in dieser Reihe gibt es keine Extras. Der sechzehnte Band wurde in deutscher Erstveröffentlichung als Hardcover in schwarz-weiß und preisgünstiger auch als Softcover (2019) veröffentlicht. Außerdem sind die Bände 9 bis 16 im "Kompendium 2" (2014) als Sammelwerk erschienen.

Fazit: Unsere Helden treffen auf einen besonderen Ort und eine neue Welt.

Harald Kloth