The Walking Dead, Band 10: Dämonen

Um mehr über die Seuche zu erfahren, sind beide Gruppen gemeinsam auf den Weg nach Washington D.C. Als Maggie einen Selbstmordversuch unternimmt, eskaliert das gegenseitige Mißtrauen und zwischen Rick und Abraham kommt es zur direkten Konfrontation. Doch dann gerät Rick in Lebensgefahr und Abraham rettet sein Leben.

An einer Abzweigung zur Interstate und Tankstelle rastet die Gruppe. Rick, Carl und Abraham möchten mit einem Abstecher zu Ricks Heimatstadt und Polizeiwache Vorräte besorgen. Doch auf dem Weg dorthin werden sie von drei Wegelagerern überfallen ...

"Diese Wesen sind eine Naturgewalt. Es gelten weder Logik noch Vernunft für sie." (Dr. Eugene Porter)

Den starken Charakter des (in Band 8 verstorbenen) Tyreese durch Abraham zu ersetzen, war eine gute Idee. Ebenso wie in der Fernsehserie, ist der ehemalige Sergeant ein Macher und entwickelt sich zum Sympathieträger. Die Reise in die Hauptstadt Washington, macht die Comicserie spannend und dynamischer. So trifft Rick das erste Mal auf eine "Herde".

Sehr gelungen sind die Charakterisierungen von Rick, der mit seiner toten Frau Lorie telefoniert. Und "Abe", der zwar nach außen autoritär auftritt, aber in den Armen von Rosita einen Zusammenbruch hat, da er Schlimmstes erlebt hat. Deutlich treten hier die traumatischen Störungen der Hauptfiguren zu Tage, die in dieser dystopischen Welt ums Überleben kämpfen. Sie müssen ihre eigenen Dämonen besiegen lernen.

Extras: The Walking Dead Character Guide von Christopher Bünte. Bonus-Story: Eine Weihnachtsgeschichte. Der Zombie-Guide Teil 10: Zombie-Filme der 1980er Jahre von Christopher Bünte. Neun Fragen an Robert Kirkman von Marc-Oliver Frisch.

Der zehnte Band wurde in deutscher Erstveröffentlichung als Hardcover in schwarz-weiß und preisgünstiger auch als Softcover (2017) veröffentlicht. Außerdem sind die Bände 9 bis 16 im "Kompendium 2" (2014) als Sammelwerk erschienen.

Fazit: Ein langer Weg nach Washington. Ein starker Band dieser Reihe, mit vielen Extras an Bord.