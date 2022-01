Der Incal, Band 4: In höchsten Höhen

Das Album "In höchsten Höhen" enthält folgende Kapitel:

Das 8. Universalwunder

10000 Schatten-Eier

"Komm zu mir!"

Rattenfalle

Der Schatten-Virus

Raimo ist mit seinen Gefährten auf den Zuchthausplaneten Aquaend verbannt. Zur großen Überraschung verbirgt sich unter der lebensfeindlichen Oberfläche eine riesige, verborgene Stadt. Untertessen greift John Difool mit seinen Freunden ein Schatten-Ei an. Doch das Anti-Materie-Ei zerbirst in Milliarden weiterer Eier. Um die Schatten-Eier zu stoppen werden mutierte Riesen-Medusen eingesetzt. In der Berk-Galaxie: Zur Fünf-Jahres-Befruchtung müssen Wettkämpfer aus 27 Planeten den Heiligen Kegel erklimmen und dabei alle anderen Kämpfer ausschalten. Während der Sieger in das Brautgemach darf, werden alle anderen für das Hochzeitsmahl zubereitet.

Vom riesigen, künstlichen Techno-Trabanten, zum Wasserplaneten Aquaend, zu Terra21, zu Badmech zu Ourgar-Gan. Die Fülle an interessante Schauplätzen dieses Bandes ist enorm. Und jeder davon könnte einen eigenen Band füllen. Einen der eindrucksvollsten Orte des ganzen Zyklus stellt sicherlich die Mutter-Ameisenburg der Berks dar. Der unglaubliche Ideenreichtum von Jodorowsky und die zeichnerische Genialität von Moebius werden hier sehr deutlich.

Die deutsche Erstveröffentlichung erfolgte in Heftform. In der Ausgabe Nr. 69 (Oktober 1985) bis Nr. 73 (Februar 1986) der Zeitschrift Schwermetall. Es folgten Softcover-Ausgaben bei Carlsen (1985) und Ehapa (1997). Der Splitter Verlag brachte diese Neuauflage erstmals 2012 im Hardcover-Einband auf 64 Seiten heraus. Insgesamt eine exzellente Aufmachung mit viel Bonsumaterial. 2022 erscheint eine auf 666 limitierte Vorzugsausgabe in schwarz-weiß und Großformat in der Reihe "Splitter Diamant".

Als Bonus wurde das vierte Kapitel "Die literarischen Elemente des Incal" aus dem Sonderband "Die Geheimnisse des Incal" (1981) angehängt. Enthalten sind die Kapitel: "Die Mystik", "Der Comic", "Eine sternförmige Geschichte". Als außergewöhnlich schönes Extra liegt nur der Erstauflage ein in Kunststoffecken eingehängter Kunstdruck bei. Das Motiv ist eine Coverillustration.

Fazit: Riesen-Medusen, blutige Gemetzel, Eros als Illusion und ein schrecklicher Virus.

Harald Kloth