Der Incal, Band 3: In tiefsten Tiefen

Das Album "In tiefsten Tiefen" enthält folgende Kapitel:

Die Psycho-Ratten

Durch tiefsten Müll

Der goldene Planet

Der Kristallwald

Das Tor der Verwandlung

Die Gruppe um John Difool, den Meta-Baron, Soluna, die Patin, Hundeschnauze und Dipo werden durch einen gigantischen Strudel nach unten gezogen. Sie landen in einer riesigen Müllhalde, die den einzigen Weg zum Mittelpunkt des Planeten darstellt. Dort treffen sie auf Animah, die Königin der Ratten. Verfolgt werden sie von der Nekrosonde, die sich in immer neue Formen transformiert.

Auch der dritte Band um den erfolglosen John Difool bleibt der Reihe treu und bietet wieder ein wahnwitziges Feuerwerk an Ideen, Figuren und Welten. Anfangs bleibt dieser Band ganz dem Science-Fiction-Abenteuer verbunden. Später wird der goldenen Planet und die Imperiatricia (die zweigeschlechtlichte Herrschaftsform über die Galaxis) gezeigt. Mit der Einführung der "Tausendjährigen Hüter" ändert sich aber leider die Tonalität dieses Comics. Die wie Karikaturen aus dem Fantasybereich wirkenden Figuren sind nur der Einstieg in eine merkwürdig esoterische Reise in Bewusstseinsebenen, Energien und Schwingungen.

Die deutsche Erstveröffentlichung erfolgte in Heftform. In der Ausgabe Nr. 49 (Februar 1984) bis Nr. 53 (Juni 1984) der Zeitschrift Schwermetall. Es folgten Softcover-Ausgaben bei Carlsen (1984) und Ehapa (1997). Der Splitter Verlag brachte diese Neuauflage erstmals 2012 im Hardcover-Einband auf 64 Seiten heraus. Insgesamt eine exzellente Aufmachung mit viel Bonsumaterial. 2020 erschien eine auf 666 limitierte Vorzugsausgabe in schwarz-weiß und Großformat in der Reihe "Splitter Diamant".

Als Bonus wurde das dritte Kapitel "Die literarischen Elemente des Incal" aus dem Sonderband "Die Geheimnisse des Incal" (1981) angehängt. Enthalten sind die Kapitel: "Der Zyklus", "Der Krimi", "Die Science-Fiction". Als außergewöhnlich schönes Extra liegt nur der Erstauflage ein in Kunststoffecken eingehängter Kunstdruck bei. Das Motiv ist eine Coverillustration.

Fazit: Science-Fiction-Abenteuer im Müll trifft auf Mystik im Kristallwald. Sowas schafft nur John Difool.

Harald Kloth