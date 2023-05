Frank Herbert´s Dune. Die Graphic Novel - 2

Nach dem gelungenen ersten Band der grafischen Umsetzung des Dune-Epos von Frank Herbert, führt uns auch der Nachfolgeband Muad`Dib natürlich wieder zum Wüstenplaneten Arrakis.

Paul und seine Mutter Jessica flüchten in die tiefe Wüste. Von Duncan Idaho und Liet Kynes werden sie gefunden und in ein Versteck gebracht. Doch auch hier entdecken sie die Harkonnen und Duncan opfert sein Leben für Paul´s Flucht. Mit einem Ornithopter flüchten Paul und Lady Jessica in einen Wüstensturm und entkommen so ihren Verfolgern. Das durch den Sturm stark beschädigte Fluggerät kann Paul in der Wüste notlanden. Bald treffen sie auf Shai-Hulud, einen riesigen Wurm, werden aber durch Fremen gerettet. In der Fremengemeinschaft müssen beide ihre körperliche und mentale Stärke beweisen. Schließlich spricht eine uralte Prophezeiung von einer Bene-Gesserit und ihrem Kind als Schlüssel der Zukunft.

Neben Arrakis wird den Lesern auch Giedi Prime, die Heimatwelt der Harkonnen, grafisch sehr ansprechend präsentiert. Wie schon beim Vorgänger finde ich auch hier wieder die Gesichter zeichnerisch das schwächste Element, in einem ansonsten hervorragenden Comicband. Farblich dominieren wieder starke Rot-, Blau- und Grüntöne, insbesondere in den Wüstenszenen passt das hervorragend. Ganzseitige Panels durchbrechen öfters sehr innovativ die Panelstruktur. Als Beispiele seien hier der Zweikampf von Paul und Jamis oder das Schloss der Harkonnen genannt - einfach wunderbare Comic-Kunst. Das Cover wurde übrigens wieder von Ausnahmekünstler Bill Sienkiewcz gezeichnet - und ist natürlich zum Niederknien.

Fazit: Muad`Dib´s Weg zum Anführer. Eine starke Fortsetzung und tolle Romanadaption.

Harald Kloth