In der Juni-Ausgabe 2018 (Heft 481) der Filmzeitschrift "cinema" startete erstmals die Rubrik "Die Geburt eines Filmklassikers". Auf sechs Seiten beschrieb Autor Artur Jung die Entstehung des Science Fiction-Klassikers "2001: Odyssee im Weltraum". Mit viel Fachwissen wurde auf wenigen Seiten die Entstehung dieses Kultfilms beschrieben, angereichert mit zahlreichen Fotos, Buchtipps und Querverweisen zur Popkultur.

Heute gibt es diese Making Of-Rubrik in der "cinema" noch immer. In der November-Ausgabe 2021 (Heft 522) berichtet Autor Lennart Gotta über die turbulente Produktion des Klassikers "Die sieben Samurai" von Regielegende Akira Kurosawa. Das erfolgreiche Rezept - sechs Seiten spannende Drehgeschichte, garniert mit vielen Fotos - funktioniert noch immer tadellos.

Im Panini Verlag erschien 2019 mit dem Titel "Making Of - Hinter den Kulissen der grössten Filmklassiker aller Zeiten" eine Zusammenfassung dieser Magazinbeiträge in Buchform. Dazu wurden für diesen Hardcoverband 25 Texte aus der "cinema" ausgewählt. Die Reihenfolge entspricht nicht mehr der vormaligen Heftform. Die schon in der Filmzeitschrift erstklassigen Texte wurden übernommen, die Aufteilung verändert und teils erneuert. Auch die qualitativ sehr guten Fotos wurden meist neu angeordnet oder erweitert, was sich auch an den Seitenzahlen bemerkbar macht. So haben nun einzelne Beiträge bis zu zehn Seiten (statt sechs im Magazin). Dadurch ist dieses schöne Filmbuch auch für Leser der "cinema" interessant, die die ursprünglichen Artikel schon kennen.

Folgende Filme werden besprochen:

Star Wars Episode IV - Eine neue Hoffnung Casablanca Taxi Driver 2001: Odyssee im Weltraum Easy Rider Die Vögel Alien - Das unheimlich Wesen aus einer fremden Welt Rambo Rosemary´s Baby Spiel mir das Lied vom Tod Scarface Lawrence von Arabien Der Elefantenmensch Shining James Bond - 007 jagt Dr. No Das Schweigen der Lämmer E. T. - Der Außerirdische Giganten Apocalypse Now The Wild Bunch Blade Runner Ghostbusters Cleopatra Der Pate Chinatown

Fazit: Die Entstehungsgeschichten 25 bekannter Hollywoodstreifen, gespickt mit zahlreichen Hintergrundinfos. Für Filmfans ist dieses reich bebilderte Filmbuch sehr empfehlenswert.

Harald Kloth