Martin Michaud: Durch die Tore des Todes

Hamburg ; Hoffmann und Campe ; 2021 ; 432 Seiten ; ISBN: 978-3-45501-079-4

In Montreal wird der Kopf eines leitenden Beamten der Polizei gefunden; vom Körper fehlt jede Spur. Sergent-Détective Victor Lessard hatte vor Jahren in dessen Dienststelle gearbeitet und den Chef nicht gerade als Sympathieträger kennengelernt. Jetzt

muss er die Ermittlungen leiten, denn sein Vorgesetzter in der Mordkommission ist für mehr als sechs Wochen auf Urlaubsreise.

Im Mund des Opfers wird ein kleiner Zettel gefunden, auf dem steht, dass er zum Tode verurteilt wurde und dass als letztes Opfer der Weihnachtsmann dran sei. Dies wirft bei Lessard und seinen Kollegen jede Menge Fragen auf. Noch dazu gibt

es neben dem Fundort der Leiche ein Graffiti, das den Ermittlern einige Rätsel aufgibt.

Zehn Tage später wird in einer Villa ein über die Stadt hinaus bekannter Ganove tot aufgefunden. Auch er hat einen Zettel im Mund, auf dem steht, dass er zum Tode verurteilt wurde und das letzte Opfer der Weihnachtsmann sein wird. Auch hier finden die Ermittler ein Graffiti und ihnen wird klar, dass der Mörder mit seinem Graffiti die nächste Tat ankündigt. Aber welche Verbindung besteht zwischen dem leitenden Polizeibeamten und dem stadtbekannten Ganoven? Lessard und sein Team wissen, dass keine Zeit zu verlieren ist, denn der Mörder scheint fest entschlossen, seine Todesliste abzuarbeiten.

Der zweite Teil um den Ermittler Victor Lessard hat alles, was der Leser eines Thrillers liebt: Es beginnt mit Zeitsprüngen, denn bereits zu Beginn startet das 49. Kapitel. Der Spannungsaufbau ist mit dazwischengeschobenen Kapiteln unter dem Titel „Maxime" und "Das schwarze Zimmer" gelungen, weil der Autor dies nach und nach in die Gesamthandlung mit einfließen lässt. Darüber hinaus wird der Leser auf eine Fährte geführt, die als sehr klar und deutlich zu erkennen ist und auf einmal ist doch alles ganz anders. Das Lesen dieses Buches ist ein wahrer Genuss.

Fazit: Ein Highlight für Thrillerfans!

Matthias Wagner