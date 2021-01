Pamela Paul/Maria Russo: Lesen macht stark

Hamburg ; Rowohlt Taschenbuch Verlag ; 2020 ; 319 Seiten ; ISBN 978-3-499-00464-3



Die Affinität zu Büchern und Literatur steht in großem Zusammenhang mit den jeweiligen familiären Gegebenheiten. In der Schule ist das Lesen oft nur eine Fertigkeit, die gelernt werden muss und daher als lästig empfunden wird. Wenn Kinder zuhause vorgelebt bekommen, dass das Lesen auch Spaß und Freude bereiten kann, werden sie vermutlich eine ganz andere Beziehung zu Büchern aufbauen können. So bleibt das Lesen von Büchern für manche lebenslang eine lästige Pflicht, wohingegen es für andere so viel mehr ist. Wie man Kinder und Jugendliche am besten an Literatur heranführt und welche Bücher sich besonders eignen, will dieses Buch zeigen.



Die beiden Autorinnen sind ausgewiesene Expertinnen auf dem Gebiet der Literatur. Maria Russo ist Kinderbuchredakteurin der New York Times Book Review. Pamela Paul ist Herausgeberin der New York Times Book Review und bei der New York Times für Artikel zum Thema Bücher verantwortlich. Als Mütter von jeweils drei Kindern bringen die beiden auch ihre ganz persönlichen Erfahrungen im Bereich der innerfamiliären Leseförderung ein.



Da sich amerikanische Kinder- und Jugendbücher natürlich von den Büchern, die auf dem deutschen Buchmarkt verfügbar sind, erheblich unterscheiden, haben über zwanzig Patinnen und Paten aus der Buch- und Literaturbranche an diesem Buch mitgewirkt, um für die deutsche Ausgabe und die Leserschaft in Deutschland geeignete Empfehlungen geben zu können.



Für jedes Lesealter - ausgehend von Babys und Kleinkindern bis hin zu Teenagern - geben die Autorinnen wertvolle Tipps und wichtige Hinweise. Am Ende jedes Kapitels finden sich die für das jeweilige Alter geeigneten Buchempfehlungen mit kurzen Inhaltsangaben. Den Abschluss bildet ein Kapitel, in dem Bücher zu verschiedenen Themenkomplexen wie zum Beispiel 'Familiengeschichten' oder 'Mut und Angst' für die verschiedenen Lesestufen empfohlen werden. Abgerundet wird das Ganze durch zum Thema passende wunderschöne Illustrationen und ein hilfreiches Register.



Fazit: ein absolutes Muss für all diejenigen, die sich für das Thema Leseförderung interessieren und auf der Suche nach geeigneten Büchern sind!

Sonja Kraus