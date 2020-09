V. S. Gerling: Tag X

München ; Bookspot ; 2020 ; 496 Seiten ; ISBN: 978-3-95669-143-0

Nicolas Eichborn und seine Frau Helen arbeiten nicht mehr beim BKA, sondern haben sich selbstständig gemacht. Trotzdem haben sie immer noch beste Kontakte zum Amt für Innere Sicherheit, sowie zum Innnenminister Rainer Schranz.

Deutschland erlebt ein fürchterliches Flugzeugunglück. Ein Eurofighter der Luftwaffe stürz in bewohntes Gebiet und viele Menschen kommen dabei um. Als circa eine Woche später eine Trauerfeier für die Toten stattfindet, explodiert in der Kirche eine Bombe und wiederum werden viele Menschen getötet beziehungsweise verletzt.

Schnell wird den politischen Verantwortlichen bewusst, dass die Zeit drängt. Ein Erpresservideo taucht auf, dass deutlich macht, wie ernst die Lage ist. Wenn nicht gehandelt wird, dann waren die ersten beiden Anschläge nur ein kleiner Vorgeschmack, auf das was kommen wird.

Nicolas und sein Team erhalten vom Innenminister freie Hand und es beginnt ein Wettlauf durch Europa, denn das Netz der Verbrecher ist weit verzweigt. Kaum scheint ein potentieller Drahtzieher identifiziert, ergibt sich eine neue Spur, die verfolgt werden muss.Nicolas wird als verdeckter Ermittler eingeschleust, doch schnell wird ihm bewusst, dass er sich auf ein äußerst gefährliches Spiel eingelassen hat. Plötzlich befinden sich seine Eltern in einer akuten Bedrohungslage, aus der nur er sie retten kann.

Als dann auch noch eine neue Droge auf dem Markt auftaucht, die die Konsumenten nach der Einnahme zu wahren Monstern macht, wird deutlich, dass die Demokratie immer mehr auf wackeligen Beinen steht. Doch wem kann man in solchen Zeiten noch vertrauen?

Der fünfte Teil der Reihe um Nicolas Eichborn beginnt bereits auf den ersten Seiten mit jeder Menge Adrenalin und es geht die weiteren fast 500 Seiten so weiter. Mehr und mehr Personen sind involviert, die aber vom Autor so gut eingebaut werden, dass man als Leser nie den Überblick verliert. Wieder schafft es der Autor, die eine oder andere sehr raffinierte Wendung einzubauen, so dass der Spannungsbogen immer weiter steigt und es einem schwer fällt, beim Lesen eine Pause einzulegen.

Fazit: Ein toller deutscher Politikthriller!

Matthias Wagner