Marie Matisek: Der Schmetterlingsgarten

München ; Knaur ; 2020 ; 298 Seiten ; ISBN 978-3-426-52512-8



Der Biologe Martin Hubscheid ist ganz aufgeregt. Die Forschungsgelder für seine Habilitationsarbeit wurden genehmigt. Diese hofft er nun fertigstellen zu können. Um den Schwarmbläuling näher zu erforschen, bricht der Schmetterlingsforscher zu einer Forschungsreise auf. Ziel ist die wunderschöne Insel Capri. Martin hat sich bei Salvatore und Clivia Trettano eingemietet und merkt schon zu Beginn, dass es womöglich ein Fehler war. Er, der eher ein Eigenbrötler ist, hat nicht mit der gastfreundlichen, offenen und herzlichen Art seiner Gastgeber gerechnet. Gemeinsame Essen, ein abendliches Glas Wein - mit der Zeit lässt sich Martin aber doch von der italienischen Lebensart mitreißen und beginnt, es zu genießen.



Lucia ist geschockt. Das darf doch nicht wahr sein! Ist ihr Noch-Ehemann tatsächlich auf der Insel? Ihr wird ganz anders. Schließlich gibt es da eine bittere Wahrheit, die sie aus Scham weder ihren Zieheltern noch ihrer Arbeitgeberin, der Contessa Farnese, offenbart hat. Und tatsächlich taucht der dreiste Alessandro im Palazzo Farnese auf und tut als wäre nichts geschehen. Er erpresst Lucia damit, alles zu erzählen, wenn sie nicht mitspielt. Da Lucia eigentlich nur die Scheidung und auf gar keinen Fall ihren Job als Köchin verlieren möchte, spielt sie zunächst zähneknirschend mit. Aber so naiv wie alle glauben, ist die betagte Annunziata Farnese nicht. Sie kennt Lucia gut genug, um zu erkennen, das hier ein falsches Spiel gespielt wird. Und dann gibt es auch noch einen nächtlichen Eindringling im Garten des Palazzo, was zu großer Aufregung führt. Dabei war Martin Hubscheid nur neugierig, ob sein Forschungsobjekt wohl in dem Garten zu finden wäre. Lucia vermutet aber, dass der Deutsche vermutlich mit Alessandro unter einer Decke steckt und begegnet ihm entsprechend feindselig. Martin ist hin und weg von der temperamentvollen Italienerin. Ob er es schafft, sie zu besänftigen und im weitläufigen Garten nach den Schmetterlingen zu suchen? Oder wird Alessandro Lucias dunkles Geheimnis verraten und damit alle ins Unglück stürzen?



Nach 'Ein Sommer wie Limoneneis' und 'Unter dem Limonenhimmel' entführt Marie Matisek ihre Leserschaft in ihrem neuen Roman wieder nach Italien - dieses Mal allerdings auf die Insel Capri. Zwar gibt es am Rande ein kurzes Wiedersehen mit den Figuren der beiden Amalfi-Romane, doch die Geschichte steht für sich.



Gewohnt unterhaltsam konstruiert die Autorin eine interessante Geschichte rund um den geheimen außergewöhnlichen Garten der Contessa Farnese, die Suche nach einem besonderen Schmetterling und wie Verbundenheit und Vertrauen auch das zarte Pflänzchen Liebe gedeihen lassen können.



Fazit: ein kurzweiliges sommerliches Lesevergnügen - so luftig leicht wie der Flügelschlag eines Schmetterlings!

Sonja Kraus