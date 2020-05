Andreas Gößling: Rattenflut

München ; Knaur ; 2020 ; 528 Seiten ; ISBN: 978-3-426-52502-9



Kira Hallstein, Polizistin beim LKA Berlin, ist derzeit beurlaubt und auch ihre ehemaligen Kollegen wissen nicht, wo sie sich aktuell aufhält. Ihr früherer Kollege Max Lohmeyer befindet sich im Krankenstand. Was jedoch keiner ahnt ist, dass beide für eine Sondereinheit des Bundeskriminalamtes tätig sind. Ihnen zugeteilt sind auch noch die beiden Kollegen Tony und Ria.

Kiras Auftrag ist immer noch die Bruderschaft zu zerschlagen, die in den letzten Jahrzehnten großes Unheil über die Welt gebracht hat. Ria wurde als Kontaktperson auf den Krankenpfleger Niklas Makowski angesetzt, um Aktenmaterial aus der Kinderklinik der Organisation „Dignity of You“ zu erhalten.

Niklas und sein Vater werden auf bestialische Weise umgebracht, und der Täter weiß, dass Niklas Kontakt zu Ria hatte. Die Ermittlungen übernehmen Svenja Wuttke und Leif Jensen, dies ist der Nachfolger von Kira im LKA Berlin. Er will den Fall eigentlich so schnell wie möglich abschließen, damit seine Aufklärungsquote weiterhin stabil bleibt. Svenja, die immer noch Kontakt zu Max hat, traut ihrem Kollegen nicht und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Kira und Max bereiten sich derweil auf einen großen Einsatz auf einer indonesischen Insel vor.

Auf Maipaan liegt das Zentrum der Bruderschaft und Max soll als verdeckter Ermittler eingeschleust werden. Doch mehr und mehr wird deutlich, dass die Bruderschaft bestens vernetzt ist und so gut wie nichts im Verborgenen geschehen kann.



Nach 'Wolfswut' und 'Drosselbrut' beendet Andreas Gößling mit 'Rattenflut' seine Trilogie um die Ermittlerin Kira Hallstein.

Das Finale überzeugt mit einem rasanten Plot mit vielen Einblicken in menschliche Abgründe. Es lässt einen immer wieder erschaudern, wenn man bedenkt dass es sich um einen True-Crime-Thriller handelt. Der Autor schafft es, sich in die einzelnen Charaktere hineinzudenken, was nicht immer einfach ist und noch lange wird dem Leser der Refrain im Ohr bleiben: „Kilroy was here“.



Fazit: Ein spannender, sehr schockierender Thriller mit einer detaillierten Gewaltschilderung, die einem alles abverlangt!

Matthias Wagner