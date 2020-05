Michael Tsokos: Abgefackelt

München ; Knaur ; 2020 ; 352 Seiten ; ISBN: 978-3-426-52440-4



Der Rechtsmediziner Dr. Paul Herzfeld hat sich von den Ereignissen rund um seinen Kollegen Dr. Schneider noch nicht erholt.

Herzfelds Verlobte wirft ihm immer wieder vor, dass ihm die Toten wichtiger seien als die Lebenden. In den letzten Monaten hat Herzfeld auch fast keine Zeit mit seiner Tochter Hannah verbracht. Dass er das Trauma noch nicht überwunden hat, zeigt sich bei einer Obduktion, bei der Paul abbrechen muss, weil sein Kreislauf verrückt spielt. Sein Institutsleiter an der Rechtsmedizin Kiel verordnet ihm eine Auszeit, obwohl er weiß, dass Paul alles andere als Urlaub möchte. Er schickt ihn nach Itzehoe, weil der dortige Pathologe mit Mitte vierzig verstorben ist. Dort angekommen merkt Paul schnell, dass ein großes Geheimnis um den Tod seines Vorgängers gemacht wird. Er findet heraus, dass dieser verbrannt ist.



Die polizeilichen Ermittlungen wurden relativ schnell eingestellt und die Sache wurde als Suizid zu den Akten gelegt. Gerade das schnelle Schließen der Akte macht Paul mehr als stutzig und er macht sich auf die Suche, mehr über das Ableben seines Vorgängers zu erfahren. Was er dabei übersieht, ist die Tatsache, dass seine Nachforschungen einem Stich ins Wespennest gleichen. Auf einmal steht er selbst im Visier. Zunächst hat er keine Ahnung mit welch' mächtigem Gegner er sich eingelassen hat. Und plötzlich geht es um alles oder nichts.



Der neue Thriller von Michael Tsokos beginnt zeitlich kurz nach den Ereignissen aus dem ersten Band „Abgeschlagen“. Er ist ähnlich aufgebaut wie der Vorgängerroman, jedes Kapitel ist mit Zeit- und Ortsangabe versehen. Die Kapitel zeigen die unterschiedlichen Sichtweisen, was zu einem rasanten Spannungsaufbau führt. Wie immer ist das Geschehen unterfüttert mit Erkenntnissen aus der Rechtsmedizin, die oft sehr detailliert beschrieben werden. Das ist nichts für zart besaitete Leserinnen und Leser. Man darf gespannt sein auf den bereits angekündigten vierten Teil, in dem laut Autor der Oberarzt Dr. Schneider wieder auftreten soll.



Fazit: Einmal angefangen und man ist im Sog!

Matthias Wagner