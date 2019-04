Michael Tsokos: Abgeschlagen

(Paul Herzfeld, Band 1)

Thriller

München ; Knaur ; 2019 ; 407 Seiten ; ISBN: 978-3-426-5438-1



Der junge Rechtsmediziner Paul Herzfeld lebt zusammen mit seiner Verlobten Petra und der gemeinsamen Tochter Hannah in Kiel, wo er am Institut für Rechtsmedizin der Universität Kiel tätig ist. Zu seinem Vorgesetzten Professor Schneider, der schon seit Jahrzehnten am Institut tätig ist, hat er eine sehr ambivalente Beziehung. Einerseits schätzt er dessen fachliche Expertise, andererseits ist er vom menschlichen Verhalten seines Kollegen mehr als enttäuscht.



In einem Park in Kiel wird die nackte Leiche des vor kurzem entlassenen Straftäters Achim Wittfeld gefunden. Neben der Leiche finden sich zwei Koffer, in denen sich eine zerstückelte Leiche befindet.



Paul ist zusammen mit Professor Schneider für die Obduktion zuständig. Sehr schnell legt sich der Professor sowohl auf das Tatwerkzeug als auch auf den Tathergang fest. Das mag damit zusammenhängen, dass er Wittfeld vor etlichen Jahren schon begutachtet hat. Als das Tatwerkzeug, eine Machete, die eigentlich in der Asservatenkammer des Instituts liegen sollte, im Park gefunden wird, überschlagen sich die Ereignisse. Nur der Hausmeister hatte einen Schlüssel für den Keller. Dieser Hausmeister hatte auch als Letzter Kontakt zu der zerstückelten Leiche. Der ermittelnde Polizeioberkommissar Tomforde kann daraus ein Motiv entwickeln. Der Verdacht erhärtet sich, als man den Hausmeister tot in seiner Badewanne findet und Vieles für einen Suizid spricht.



Paul Herzfeld kann dies alles nicht so einfach glauben und ermittelt auf eigene Faust. Was ihm dabei nicht bewusst ist, ist die Einsicht mit welch einem raffinierten Gegner er es zu tun bekommt. Als Pauls Verlobte entführt wird, beginnt für ihn sprichwörtlich die Sanduhr zu laufen. Wird er die Forderungen des Entführers erfüllen können?



Der Thriller "Abgeschlagen" um den Rechtsmediziner Paul Herzfeld spielt circa zehn Jahre vor "Abgeschnitten". Paul Herzfeld ist ein junger Rechtsmediziner und muss sich in dieser Branche erst einen Ruf erarbeiten.



Der Autor Michael Tsokos, selbst renommierter Rechtsmediziner, schafft es aus seinen Erfahrungen sowie einer großen Portion Fiktion einen tollen Thriller zu kreieren. Mit den kurzen Kapiteln - immer mit Zeit- und Ortsangaben versehen - entsteht ein Sog, dem sich der Leser nur schwer entziehen kann.



Fazit: toller Thriller, aber nichts für zart besaitete Seelen.

Matthias Wagner