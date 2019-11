Anna Tell: Nächte des Zorns

Hamburg ; Rowohlt ; 2019 ; 350 Seiten ; ISBN: 978-3-499-27385-8



Amanda Lund, Spezialistin für Verhöre, ist gerade aus ihrer Elternzeit zurück, als ein Entführungsfall im Kosovo auf Ihrem Schreibtisch landet. Sie wird von ihren Kollegen zu Rate gezogen, da sie vor Jahren dort im Einsatz war und die Situation vor Ort kennt.



Das Entführungsopfer Ake Jönsson ist schwedischer Polizist und derzeit im Kosovo eigesetzt. Zusammen mit ihrem Kollegen Tore fliegt Amanda auf den Balkan und sie werden dort von ihrem Kollegen Blom in Empfang genommen. Schnell steht fest, dass dieser stärker in krumme Geschäfte verwickelt ist, als man es sich als Polizist je hätte vorstellen kann können. Nach kurzer Zeit melden sich die Entführer nicht mehr, gleichzeitig verschwindet Akes Frau Magdalena, nachdem sie sich aus der psychiatrischen Klinik entlassen hat. Keiner weiss, wo sie abgeblieben ist.



Währenddessen ist Ellen Engwall, frührere Polizistin und heute bei einem Sicherheitsunternehmen, mit einem Chrysler unterwegs durch halb Europa. Sie weiß nur ungefähr, wann sie wo zu sein hat, aber nicht, was sich im Wagen befindet. Als Amanda und Tore nach Schweden zurückfliegen wollen, verlieren sie am Flughafen ihren Kollegen Blom, der in Gewahrsam genommen wurde. Da die Zeit drängt, lassen sie ihn auf dem Balkan zurück. Eine Entscheidung, die sie später bereuen werden.



Der zweite Teil um die schwedische Verhörspezialistin Amanda Lund ist ein packender Thriller, der aus verschieden Sichtweisen die Geschichte erzählt. War sie im ersten Teil "Vier Tage in Kabul" in Afghanistan eingesetzt, so spielt die Handlung jetzt in Europa. Dies trägt dazu bei, dass sich der Spannungsbogen immer weiter aufbaut, bis es zum Showdown kommt, der wiederum einige Überraschungen mit sich bringt.



Fazit: Rasanter Thriller!

Matthias Wagner