Scott Bergstrom: Ohne Skrupel

Gwendolyn Bloom. Band 2

Thriller

Reinbek ; Rowohlt ; 2019 ; 510 Seiten ; ISBN 978-3-499-27269-1



Gwendolyn Bloom lebt zusammen mit ihrem Vater unter ihrer neuen Identität Judita in Montevideo, Uruguay und arbeitet als Aushilfe in einem Restaurant. Das Untertauchen und die neue Identität waren notwendig, weil ihr Vater vom CIA gejagt wird. Auch ihr Freund Terrance darf die USA nicht mehr besuchen und beide treffen sich in Buenos Aires. Zunächst glauben sie, im Hotel sicher zu sein und eine schöne Zeit verbringen zu können. Doch dann steht plötzlich ein Killer im Zimmer, der jedoch von Gwendolyn liquidiert werden kann. Dies bedeutet aber auch, dass sie Südamerika verlassen muss.



Sie macht sich auf den Weg nach Europa, denn dort gibt es ein riesiges Vermögen, welches der verstorbene Clanchef Viktor Zoric hinterlassen hat. Mit Hilfe der findigen Anwältin Naz schafft sie, das Vermögen auf sich zu übertragen, doch sie hat die Rechnung ohne die CIA in Verbindung mit der NSA gemacht. Die Buchungen werden nicht vollzogen, sodass das Geld weg ist.



Ausgestattet mit einer weiteren Identität setzt sie ihre Reise quer durch Europa fort. Plötzlich findet sie sich in einer Bunkeranlage der CIA wieder. Im Osten Deutschlands wurde schon zu früheren Zeiten politische Psychiatrie betrieben. Gwendolyn werden Drogen verabreicht und ein schmutziges Spiel mit Vertrauen und Misstrauen nimmt seinen Lauf. Sie hat weiterhin den festen Willen, noch einmal ihren Vater zu treffen, denn seit ihrem Weggang aus Montevideo hat sie ihn nicht mehr gesehen.



‚Ohne Skrupel‘ ist ein grundsolider Thriller um die Heldin Gwendolyn Bloom alias Judita alias Lila Kereti alias Marike. Er besticht durch die Wendungen, die sich im Laufe der Handlung immer wieder ergeben.

Band 1: Cruelty - Ab jetzt kämpfst Du allein.



Fazit: spannender Plot mit vielen Überraschungen.

Matthias Wagner