Andreas Föhr: Eifersucht

Ein neuer Fall für Rachel Eisenberg

München ; Knaur ; 2018 ; 512 Seiten ; ISBN: 978-3-426-65446-0

Die erfolgreiche Strafverteidigerin Rachel Eisenberg sitzt gemütlich bei einer Tasse Kaffee im Biergarten, als Judith Kellermann, eine flüchtige Bekannte aus der Filmbranche, die ebenfalls im Biergarten sitzt, verhaftet wird. Sie engagiert Rachel, weil sie nicht ohne rechtlichen Beistand bleiben will. Judith wird zur Last gelegt, ihren Mann Eike Sander, einen reichen Unternehmer, mittels einer Explosion umgebracht zu haben. Die Ermittler finden Sprengstoff in ihrer Wohnung und es wird bekannt, dass er eine Geliebte hatte. Das Mordmotiv Eifersucht bringt Judith in Untersuchungshaft.

Rachel, die mit der Staatsanwältin Wittmann so ihre Schwierigkeiten hat, engagiert den Privatermittler Baum, der nach und nach verschiedene Details ans Licht bringt. Judith verstrickt sich in ihrer Aussage immer mehr in Widersprüche, sodass Rachel nicht mehr sicher ist, ob sie ihrer Mandantin glauben kann.

Derweil erscheint Boris auf der Bildfläche, ein Ex-Soldat, der früher in Jugoslawien gekämpft hat. Boris wird von einem finanzkräftigen Hintermann engagiert und hat bis jetzt jeden Auftrag zur vollsten Zufriedenheit seiner Kunden abgeschlossen. Er will dies auch jetzt wieder unter Beweis stellen. Baums Ermittlungen reichen mehrere Jahre zurück und Rachel wird immer klarer, dass eine frühere Mordserie und deren Beteiligte näher beleuchtet werden müssen, um den aktuellen Fall zu lösen. Unterdessen ist Rachels Tochter Sarah auf die Fährte eines Familiengeheimnisses gestoßen und Rachel kämpft mich sich, was sie erzählen will und was nicht.

Nach 'Eisenberg' legt Andreas Föhr mit 'Eifersucht' den zweiten Band um die Strafverteidigerin Rachel Eisenberg vor. Die Handlung spielt 2017, wobei in einigen Kapiteln auf das Jahr 2012 zurückgeblickt wird.

Der Plot ist spannend und als Leser möchte man unbedingt wissen, wie die Ereignisse von früher mit den heutigen verknüpft sind. Die Kapitel sind gut strukturiert und die einzelnen Charaktere werden nach und nach immer klarer.

Fazit: Solider Krimi mit einer furchtlosen Anwältin als Protagonistin.

Matthias Wagner