Petra Bartoli y Eckert: Zum Glück zu Fuß

Schon der Buchtitel und der inspirierende Einband sowie das übersichtlich gestaltete, vielversprechende Inhaltsverzeichnis, wecken Vorfreude auf die kommenden Seiten.



Welche Umstände, Tatsachen, Begleiterscheinungen etc. bilden die wirklichen "Basics" für ein gutes, gelingendes und glückliches Leben? Mit dieser interessanten Frage in ihrem Rucksack, machte sich die Autorin zu Fuß auf den Weg, auf der Suche nach Antworten.



Es begann eine mehrwöchige, spannende, lehr- und abwechslungsreiche, aber auch anstrengende Wanderung in verschiedene Ecken Deutschlands und Österreichs.



Die Autorin traf sich mit 15 ihr empfohlenen und sorgfältig ausgewählten Menschen, die laut der Meinung Dritter, ein gelungenes und glückliches Leben verkörpern und somit Antworten auf Ihre Fragen geben könnten. Während der Wanderung interviewte die Autorin aber auch spontan Menschen, die nach ihrem ersten Gesamteindruck verstanden haben könnten, wie das gute Leben funktioniert.

Das jeweilige Umfeld, Lebenssituationen, Erfahrungen, Beruf etc. der Befragten, schenken dem Leser eine Vielfalt an interessanten Perspektiven und Meinungen. Egal ob bekannte Persönlichkeiten befragt wurden, wie z. B. Herr Pfarrer Rainer Maria Schießler oder Harry Helfrich oder aber eine Familie, der die Autorin zufällig auf einem Berg begegnet, eine Klosterschwester, eine Reitstallbesitzerin, ein Friedhofsgärtner, ein Kriminalkommissar, ein Fotograf und viele weitere. Der Spannungsbogen zieht sich durch alle Interviews im Buch. Die Palette der Meinungen bildet einen Schatzkiste voller Fundstücke, welche nicht abwechslungsreicher gefüllt sein könnte. Eines haben all diese Menschen gemeinsam: Sie haben sich bewusst dazu entschieden zufrieden zu sein. Sie können loslassen, verzeihen, das Positive sehen.



Die einzelnen Interviews sind so abwechslungsreich und so flüssig lesbar verfasst, dass an keiner Stelle des Buches Langeweile aufkommt. Im Gegenteil, man möchte die Literatur gar nicht aus der Hand legen, weil die einzelnen Biografien und die Betrachtungsweisen der Menschen so fesselnd sind.



Bezaubernde Grafiken umrahmen jede einzelne der Geschichten und laden Schritt für Schritt zum Weiterlesen ein. Das Abschlusskapitel regt mit "Sieben Fragen, um dem guten Leben auf die Spur zu kommen" zum Nachdenken an.

Fazit: Eine äußerst kurzweilige, humorvolle, nachdenkliche und informative Reise auf der Suche nach dem guten Leben.

Jutta Kloth