Diez/Krabbe/Engler: Werkstattbuch Mediation

Die zweite, neu bearbeitete Auflage des Werkstattbuch Mediation aus dem Jahr 2019 bildet als "Klassiker", der nicht aus der Mediationslandschaft wegzudenken ist, sowohl eine solide Grundlage und Begleitung für eine Mediationsausbildung oder dient als fundiertes Nachschlagewerk und Ideengeber für Mediator*innen.

Es überzeugt durch einen flüssig lesbaren und verständlichen Sprachstil und ist für ein Lehrbuch sehr spannend, fast wie ein Roman, zu lesen. Dieses Fachbuch zeichnet sich durch einen klaren Aufbau, verständliche Erklärungen zu Arbeitsweise, Vorarbeit und Ablauf aus.

An Hand eines komplexen Fallbeispiels einer Erbmediation erhält der Leser oder Lernende einen Einblick in alle einzelnen Phasen der Mediation. Er bekommt Übung sowie Wege, Techniken und Methoden an die Hand. Es werden das Erstellen von Angeboten durch die Medianten, das Verhandeln, das Bilden von Arbeitshypothesen, die Abschlussvereinbarung und das Abschlussgespräch in gut übertragbarer wörtlicher Rede, nachvollziehbar dargestellt. Die Rolle des Mediators ist ausführlich, verständlich und schlüssig erklärt.

Das Werk bietet zusätzlich einen übersichtlichen und gut gefüllten Werkzeugkoffer mit gut übertragbaren und verständlichen Abläufen, Vorschlägen, Praxisbeispielen, Beispielsätzen z. B. zur Themensammlung, Deeskalationstipps usw. Übungen und Tipps sowie technische Bausteine mit Beispielen zu verschiedenen Situationen regen zum Nachdenken und zur Eigenreflexion an.

Das Buch schließt ab mit Ratschlägen zur Praxiserleicherung, mit einer Zusammenfassung, Mustern, Beispielen für Konstrukte, Plänen, Aufstellungen etc.

Fazit: Als Arbeitsbuch für Praxis, Lehre und Supervision sollte es auf keinem Schreibtisch fehlen und ist absolut empfehlenswert.

Jutta Kloth