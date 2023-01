A. K. Turner: Wer mit den Toten spricht

Der zweite Band der Forensik-Thriller-Reihe um die junge Assistentin der Rechtsmedizin Cassie Raven beginnt mit einem erschütternden Geständnis ihrer Großmutter, bei der Cassie aufgewachsen ist: Ihre Eltern sind nicht bei einem Autounfall ums Leben gekommen, sondern Cassies Vater wurde für den Mord an ihrer Mutter zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Kurz darauf taucht ihr Vater tatsächlich bei ihr auf und möchte Kontakt zu ihr aufnehmen. Er behauptet er hätte den Mord an ihrer Mutter nicht begangen und sei 17 Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen. Cassie ist verunsichert, weil sie nicht weiß, ob sie ihrem Vater glauben soll. Dennoch stellt sie eigene Nachforschungen zu ihrer Familiengeschichte an und bekommt Unterstützung von DS Phyllida Flyte. Schafft es Cassie mit ihrer Hilfe herauszufinden was damals wirklich geschah?

Die britische Autorin A.K. Turner hat mit Cassie Raven, einer der Gothic-Szene zugewandten Sektionsassistentin, eine durchaus sympathische Protagonistin geschaffen. So leidet man als Leser mit ihr mit, als sie die Wahrheit um den Tod ihrer Mutter erfährt. Auch die Polizistin Phyllida Flyte, die ihr bei den Recherchen hilft und dabei ihren Job riskiert, hat eine Bürde zu tragen. Kapitel für Kapitel fiebert man mit den beiden mit.



Kurze knackige Kapitel und ein flüssiger Schreibstil machen dieses Buch zu einer leichten Lektüre. Zusätzlich erhält man interessante Einblicke in die Rechtsmedizin. Einzig die Spannungsintensität dieses Thrillers ist nicht ganz überzeugend. Deshalb sollte das Buch besser als Krimi statt als Thriller beworben werden. Dieser Band kann problemlos gelesen werden ohne vorher Band 1 gelesen zu haben, da die Handlung völlig unabhängig ist und die beiden Protagonistinnen von der Autorin gut eingeführt werden.

Fazit: Solide Story um die exzentrische Sektionsassistentin Cassie Raven, die in einem persönlichen Fall ermittelt.

Katrin Hildenbrand