John Strelecky: Überraschung im Café am Ende der Welt

Die Café-Serie wurde um ein weiteres Exemplar erweitert. Im Aufbau der Handlung gleicht die Geschichte den vorangegangenen Erzählungen. Es dreht sich dieses Mal alles um die 15 Jahre alte Hannah, die - aufgrund einer Reifenpanne mit dem Fahrrad in völliger Dunkelheit - von John (bekannt aus den vorangegangenen Taschenbüchern) im Auto mitgenommen wird und im besagten Café landet.



Sie bleibt nur widerwillig und voller Misstrauen. Ihr bisheriges Leben bestand bis dahin nur aus Problemen, Enttäuschungen und geringer Wertschätzung ihrer Person. Sehr hungrig wirft Hannah einen Blick auf die Speisekarte und wird auf der Rückseite mit folgenden drei Fragen konfrontiert:



Wer bist du?

Was wird dich ausmachen?

Warum bist du hier?



Doch die Beantwortung ist gar nicht so einfach. Die Cafeinhaber Mike, meistens mit Kochen beschäftigt, seine Frau Casey und ihre Tochter Emma beginnen gemeinsam mit Hannah darauf Antworten zu finden. Auch Max, ein talentierter Handwerker, trägt seinen Teil dazu bei.



Es läuft beinahe wie in einer Therapiesitzung ab. Durch geschickte Fragen begleiten diese Vier - quasi als Therapeuten - Hannah bei der Erarbeitung neuer Erkenntnisse. Hannah fasst daher zunehmend Vertrauen und findet mit der Zeit Gefallen an ihrem ungewöhnlichen Aufenthalt in diesem sehr sonderbar erscheinenden Café. Sie erwirbt dadurch viele wertvolle Erkenntnisse für den eigenen Lebensweg.



Die Erzählung regt zum Nachdenken an, die Identifikation beim Lesen mit der Person Hannah ergibt sich beinahe von selbst.



Mir persönlich hat es Durchhaltevermögen gekostet, den schier endlosen Dialogen und Gedankenspielen längere Zeit konzentriert zu folgen. Einige Lese-, besser gesagt Gedankenpausen waren notwendig.



Wer gerne in tieferem Nachdenken versinkt und sich nicht mit Oberflächlichkeiten zufrieden gibt, findet hier sicher eine geeignete Lektüre. Die farbkräftigen Illustrationen, meist Thema aufgreifend, lockern das Ganze auf und runden das Erscheinungsbild ab.



Fazit: Eine Erzählung in bewährtem Strickmuster für tiefsinnige Philosophen.

Elisabeth Gonsch