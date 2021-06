The Walking Dead, Band 3: Die Zuflucht

Ludwigsburg ; Cross Cult ; 2006 ; 143 Seiten ; ISBN 3-936480-33-8

Im Handstreich besetzt die Gruppe um Rick das Gefängnis und die Toten werden ausgeschaltet. Doch bald stellt die Truppe fest, dass sie im Hochsicherheitsgefängnis nicht alleine sind. Eine Gruppe Häftlinge hat seit dem Ausbruch der Seuche überlebt. Rick macht sich auf den Weg zurück zu Hershel´s Farm und holt diesen mit Familie zur Zuflucht. Doch dann werden Hershels Töchter Rachel und Susie grausam ermordet und die Lage eskaliert ...

Eine der denkwürdigsten Szenen ist gleich anfangs zu sehen. Carl spielt völlig ruhig mit Sophia Quartett. Aus dem Augenwinkel heraus sehen sie Andrea und Allen, die hektisch aus dem Wohnmobil dringend benötigte Munition holen. Ein starker Moment, der die neue Normalität in dieser apokalyptischen Welt in nur wenigen Panels aufzeigt. Am Ende des Bandes sinniert Rick über seine Rolle als Gesetzeshüter. Seine Aufgabe sieht er fortan, neben dem Schutz seiner Familie, auch in der Führung der Gruppe. Und er legt die erste Regel in der neuen Gesellschaft fest: "Wer tötet, der stirbt." Doch Maggie wird diese Regel innerhalb kürzester Zeit in Frage stellen ...

Das Gefängnis als Handlungsort und die Häftlinge als Antagonisten, machen diesen dritten Band der Zombiereihe hochgradig spannend. Wie bereits bei den Vorgängern ist die Aufmachung des Hardcoverbandes von Cross Cult exzellent. Neben dem schaurig-schönen Titelcover finden sich nun auch zum ersten Mal zwei US-Cover von Tony Moore im Bonusteil.

Extras: Cover US-The Walking Dead #16 und #18 von Tony Moore, Der Zombie-Guide Teil 3: Zombie-Romane von Christopher Bünte, Info Zombie-Romane: Eine Auswahl.

Der dritte Band wurde in deutscher Erstveröffentlichung als Hardcover und preisgünstiger auch als Softcover (2016) veröffentlicht. Außerdem sind die ersten acht Bände im "Kompendium 1" (2013) als Sammelwerk erschienen.

Fazit: Rick´s Weg zum gnadenlosen Führer beginnt.



Harald Kloth