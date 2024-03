Auf der (fiktiven) Insel Sløborn, nahe der dänischen Grenze, lebt die Teenagerin Evelin (Emily Kusche) mit ihren drei Brüdern und Eltern. Neben den vielen Touristen, die sich auf der malerischen Insel aufhalten, haben die Einwohner ihre typischen Alltagssorgen.

Da ist die toughe Hauptprotagonistin Evelin, schwanger von ihrem Lehrer. Die Eltern stehen vor der Trennung, der Vater (Wotan Wilke Möhring) will als Tierarzt die Insel verlassen, um in die Forschung zu gehen. Hermann (Adrian Grünewald) ist das typische Mobbingopfer in der Schule. Von seinem Vater wird er geliebt, aber auch geschlagen. Dieser hat als Ortspolizist seine sehr eigene Art, Probleme zu lösen. Der exzentrische und drogensüchtige Schriftsteller Nikolai Wagner (Alexander Scheer) wird zu einer Lesung auf die Insel eingeladen. Die ihn vergötternde, örtliche Buchhändlerin zwingt ihn zum Entzug. Schließlich ist da noch Ex-Sträfling Magnus (Roland Møller), der zusammen mit Sozialarbeiterin Freya eine Gruppe straffällig gewordener Jugendlicher zur Resozialisierung auf das Eiland bringt.

Alles ändert sich, als ein Boot strandet. An Bord: ein totes Ehepaar, das an der weltweit grassierenden Taubengrippe gestorben ist.

In Staffel Eins steht (fast wie in klassischen Katastrophenfilmen) die Vorstellung der Hauptfigur Evelin und der zahlreichen Nebenfiguren, sowie des Inselschauplatzes im Vordergrund. Durch die sehr langsame Zuspitzung der Ereignisse ist die erste Staffel überzeugend, auch weil die Figuren interessant sind und sich weiterentwickeln. Die hereinbrechende Katastrophe wird in der Panik und Überforderung der Menschen spannend dargestellt.

In Staffel Zwei versuchen die wenigen verbliebenden Gruppen mit ihrem neuen Leben auf der Insel klarzukommen. Verzweifelt versucht Freja ihre „Kinder" zur Teamarbeit zu motivieren und etwas Hoffnung zu bieten. Auch Evelins Geburtstermin rückt immer näher, was eine dramatische Entscheidung erfordert.

In Staffel Drei sind die Gruppen auf Husum angekommen. Dort kämpfen sie gemeinsam mit Überlebenden des Krankenhauses mit einer gewalttätigen Bande. Sie schaffen es, eine Windkraftanlage in Betrieb zu nehmen und die Stadt mit Strom zu versorgen. Die Suche nach ihrem Vater führt Evelin in ein beängstigendes Camp.

Gruselig an »Sløborn« ist die Voraussicht von Christian Alvart (»Oderbruch«, »Freies Land«, »Pandorum«), der die Fernsehserie weit vor der realen COVID-19-Pandemie recherchiert und geschrieben hat. Die Parallelen sind bis zu einem gewissen Grad erschreckend. Auch wenn die fiktive „Taubengrippe" in der Serie viel extremere Auswirkungen auf die menschliche Gesellschaft hat, da die Totesrate unter den Erwachsenen erheblich ist. Das erinnert an den deutschen Fernsehfilm »Leere Welt« (1987, von Wolfgang Panzer, nach dem Buch von John Christopher) oder die italienische Fernsehserie »Anna« (2021). So gab es drei Möglichkeiten diese Serie zu sehen: Vor, während und nach der realen Pandemie. Dementsprechend unterschiedlich wirken die Bilder dann auch auf die Betrachter. Vieles was uns vor der COVID-19-Pandemie als unrealistisch erschien, ist mit dem jetzigen Erfahrungsschatz in das gesellschaftliche Gedächtnis eingesickert. So waren im März 2020 die Krankenhäuser in New York City völlig überlastet, apokalyptisch wirkende Bilder gingen um die Welt. Wenn in der Serie Evelin in das Krankenhaus nach Kiel gebracht wird, wirkt das heute nicht mehr so übertrieben. Auch die Aufforderung an die Inselbewohner nicht zu einer Beerdigung zu gehen, war in Deutschland Anfang 2020 durch strenge Auflagen geregelt.

Natürlich kann man einige Klischees und Unlogiken auch in dieser Serie finden - was soll´s! Christian Alvart zeigt mit einem hervorragenden Cast, dass gute Genrekost aus deutschen Landen möglich ist. Eine Serie, die sich hinter vergleichbaren internationalen Produktionen nicht zu verstecken braucht.

Leonine Studios veröffentlichte diese Fernsehserie auf DVD und Blu-ray. Die erste Staffel wurde im Juli 2020, die zweite Staffel im März 2022 veröffentlicht.

Fazit: Eine starke Heldin kämpft in einer zunehmend dystopischen Welt um ihre Familie. Spannender Mix aus Science-Fiction-Drama, Katastrophen- und Coming-of-Age-Film.

Harald Kloth