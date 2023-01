Florian Schwiecker/Michael Tsokos: Der 13. Mann

Im zweiten Band „Der 13. Mann“ geht es für Strafverteidiger Rocco Eberhardt und den Rechtsmediziner Justus Jarmer um die Folgen eines schockierenden Sozialexperiments.

Dabei wurden Pflegekinder an Pädophile vermittelt. Diesen Skandal wollte eines der Opfer Timo Krampe mit seinem ebenfalls betroffenen Freund Jörg Grünwald und einer Journalistin mittels eines Zeitungsinterviews an die Öffentlichkeit bringen. Doch kurz vor dem Interview verschwindet Jörg und Timo Krampe wendet sich verzweifelt an den Anwalt Rocco Eberhardt. Bald darauf steht fest, dass es sich bei einer Wasserleiche, die bei Rechtsmediziner Jarmer auf dem Sektionstisch landet, um den Vermissten handelt. So kommt es, dass in diesem Justizkrimi Eberhardt und Jarmer wieder aufeinandertreffen und zusammenarbeiten.



Auch Timo Krampes Leben ist in Gefahr, denn die Verantwortlichen hinter dem sogenannten Granther-Experiment sitzen inzwischen auf wichtigen Posten in der Politik. Sie kennen keine Skrupel, um zu verhindern, dass die Wahrheit über ihre Beteiligung an diesem Skandal ans Licht kommt.

Dem Autorenduo aus dem bekannten Rechtsmediziner Michael Tsokos und dem ehemaligen Strafverteidiger Florian Schwiecker gelingt es auch mit dem zweiten gemeinsamen Justizkrimi bis zum Ende die Spannung aufrecht zu halten. Kurze, knackige Kapitel mit einigen Cliffhängern sorgen dafür, dass man das Buch kaum zur Seite legen kann. Am Ende schaffen es die Autoren mit einer überraschenden Wendung den Leser zu überraschen.

Völlig schockierend ist das Nachwort, aus dem hervorgeht, dass die Inspiration für dieses Buch das sogenannte Kentler-Experiment war.



Das Buch ist auch für Krimileser interessant, die Band Eins Die 7. Zeugin noch nicht gelesen haben, da die Figuren Eberhardt und Jarmer gut eingeführt werden und die Handlung völlig unabhängig ist.



Fazit: Ein sehr spannender und leicht zu lesender Krimi, der mit einer Thematik schockiert, die unvorstellbar scheint.

Katrin Hildenbrand