Patrick Oberholzer: Games

Games, so nennt man die Versuche, über eine Grenze zu kommen.

Ziya

Die Themen Flucht und Migration bewegen seit vielen Jahren die westlichen Gesellschaften. Selbst reiche Volkswirtschaften wie Deutschland kommen an ihre Belastungsgrenzen. Politisch Radikale nutzen diese Überforderung und Ängste in der Bevölkerung für ihre eigenen Ziele.

Doch warum flüchten Menschen überhaupt? Wie flüchten diese Vertriebenen aus ihren Heimatländern? Welche Rolle spielen professionelle Schlepper in diesem System? Welche Fluchtrouten werden benutzt? Und was passiert mit den Flüchtlingen in Europa?

Der schweizer Illustrator Patrick Oberholzer versucht Antworten auf diese Fragen zu finden. Dazu erzählt er exemplarisch anhand von fünf Einzelschicksalen die Geschichten dieser Menschen.

Er beschreibt die Flucht von Hamid, der von den Taliban entführt wurde. Er erzählt von Muhammed, dessen Onkel bei einem Bombenanschlag beide Beine verlor. Wir erfahren von Ziya, der als Elektriker auf einer Militärbasis gearbeitet hat. Von Afsaneh, die mit 14 zwangsverheiratet wurde. Und von Nima, der in einer Schlepper-Familie aufgewachsen ist.

Patrick Oberholzer teilt die Graphic Novel in diverse Kapitel auf:

Die Geschichte des Afghanistan-Konflikts

Hintergründe

Wie organisiert man seine Flucht?

Iran

Über die Berge/Türkei

Wie viel kostet eine Flucht?

Über das Meer/Griechenland

Balkan

Ankommen

Ein Blick zurück

Asyl in Europa

Ablauf eines Asylverfahrens

Für dieses Comicwerk führte Oberholzer viele Interviews und Gespräche mit den Betroffenen. Seine ausgezeichnete Recherche macht sich in vielen detailreichen Hintergrundinfos bemerkbar.

Die Aufteilung der Panels folgt keinem festen Raster. So entstehen teils episch anmutende Seiten (beispielswese bei der Flucht über das Meer). Virtuos geht der Schweizer mit Farben um. Er versteht es meisterlich Farben als Stilmittel für Stimmungen einzusetzen. So wird man von einer beschaulichen Dorfidylle und Fischfang eine Seite weiter in ein Action-Panel mit heranrasenden Taliban katapultiert. Grafisch äußerst gelungen sind auch die Spiegelungen in Licht und Wasser. Die vielen Hintergrundinfos packt er in leicht verständliche Diagramme und Icons.

Der Comic »Games« von Patrick Oberholzer eignet sich auch hervorragend als Schullektüre. Auf seiner Website bietet der Autor dazu Informationen zum Download an.

Fazit: Man kann eine Game gewinnen, aber auch verlieren. Aufgrund seiner Detailtreue ist diese dokumentarische Graphic Novel ein Genuß und ein Gewinn für alle, die mehr über dieses wichtige Thema wissen möchten.

Harald Kloth