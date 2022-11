Felicitas Prenzel: Fees vegane Verwöhnküche

Auf 126 Seiten präsentiert Felicitas Prenzel kreative, vegane Rezepte aus über 30 Jahren Erfahrung von süß bis herzhaft. Das Cover lockt mit den Worten „Vegan kochen ist schwierig? Fees Rezepte beweisen das Gegenteil!“.

Gleich zu Beginn werden einige Kochtipps verraten, die ein „entspanntes Kochen“ ermöglichen sollen. Ebenso erfährt der Leser die Beweggründe der Autorin für den veganen Lebensstil.

Es folgt ein Inhaltsverzeichnis mit der Auflistung aller Rezepte von Aufstrichen & Dips bis hin zu Hauptspeisen und Desserts. Nicht nur bekannte Gerichte wie Kartoffelsalat, Tomatensuppe oder Maultaschen werden aufgeführt, sondern auch weniger bekannte Gerichte wie z.B. Veganer „Schinken“, Auberginen-„Matjes“ oder Blumenkohl-„Steak“.

Jede Rubrik wird mit Fotos der verschiedenen Speisen eröffnet. Daraufhin folgen die einzelnen Rezepte. Die Besonderheiten der Rezepte wie z.B. Glutenfrei, Sojafrei oder Nussfrei werden hervorgehoben. Ebenso geht die Autorin auf mögliche Varianten der Gerichte ein um Unverträglichkeiten zu berücksichtigen. Bei einigen Rezepten ist ein grün geschriebener Kommentar der Autorin eingefügt. Hier beschreibt Felicitas Prenzel z.B. den Hintergrund der Rezepte oder fügt Kochtipps hinzu. Weitere „Zaubermöglichkeiten“ findet man am Ende des Rezeptes. Kleine Abwandlungen können ein Gericht neu erfinden.

Die Zutaten werden genauestens beschrieben, bei z.B. Kräutern fügt die Autorin hinzu, ob diese frisch oder getrocknet sein sollen. Auch werden vegane Ersatzprodukte verwendet. In diesen Fällen gibt Felicitas Prenzel zum Teil die Marke der Produkte an. So kann als Ersatz für die Crème fraîche z.B. die Creme Vega von Dr. Oetker verwendet werden. Die Zubereitung der Gerichte wird in einzelnen Schritten beschrieben.

Die Fotos sind zum Teil nicht direkt neben den Rezepten platziert, dies führt dazu, dass reine Textseiten beinhaltet sind, welche leider etwas unübersichtlich wirken. Für Kochbegeisterte, die die vegane Welt der Gerichte noch nicht erkundet haben, werden einige Zutaten noch unbekannt sein. Dies lässt die Gerichte auf den ersten Blick kompliziert erscheinen. Die Angabe von z.B. Marken erleichtert aber den Einkauf von bisher unbekannten Zutaten.

Fazit: Fees vegane Verwöhnküche ist ein Kochbuch mit tollen veganen Rezepten, die für Kochbegeisterte mit Erfahrung, leicht umzusetzen sind, so wie es das Cover verspricht. Für Neulinge hingegen könnten einige Rezepte jedoch schwierig erscheinen.

Andrea Bräu