Ramar: Digger

Ein düsteres Gefängnis. Es thront auf einem Felsen im Nirgendwo, neben dem Meer. Weder Ort noch Zeit werden genau bestimmt. Der Neue wird in die Anstalt eingeliefert. Er ist riesig und braucht den Platz von fünf Gefangenen. Schnell erhält er den Spitznamen Digger. Digger hat ein Geheimnis. Dieses Geheimnis soll ihn aus dem Gefängnis bringen. Dafür versucht ihn bald ein Mithäftling abzustechen. Die Tat misslingt und Digger kommt in Einzelhaft. Er will einfach nur noch in Ruhe gelassen werden. Neben einer Möwe wird der Mithäftling Manalas, der einzige Freund von Digger. Er bringt den Bücherwagen zu den Zellen und auch andere Sachen. Und bald stößt auch Manalas auf Diggers Geheimnis ...



Ganze 70 Seiten bleiben die Panels in Digger schwarz-weiß. Erst spät schleicht sich ein leichter blauer Farbton der Freiheit ein. Eine Möwe am Himmel, gespiegelt in Diggers Brille. Dann folgt eine einzelne gelbe Blume (Seite 106) und die wichtige blaue Strickmütze (ab Seite 115). Diese Farben wirken in den tristen Grauschattierungen wie Leuchtfeuer der Hoffnung. Erst die letzten zehn Seiten sind dann komplett farbig.



Ralf Marczinczik (Ramar) hat für mich mit Digger den Comic des Jahres geschaffen. Er ist witzig, traurig, melancholisch und vor allem hoffnungsvoll. Die Figuren im Funny-Stil, in Verbindung mit den harten, realistischen Gefängnisbildern wirken so, als ob Mordillo auf Flucht von Alcatraz getroffen wäre. Und obwohl gar nicht mal so viel Handlung passiert, saugt die Geschichte den Lesenden immer tiefer ein. Einziges Manko: Ein größeres Format wäre für den Hardcoverband im Kleinformat toll gewesen.



Fazit: Wenn Sie sich 2024 nur einen Comic kaufen, dann sollte es dieser sein!

Harald Kloth