Original: Little Drummer Girl, 2018

Im England der späten 1970er Jahre. Die junge Schauspielerin Charlie (Florence Pugh) wird vom israelischen Geheimdienst unter Vorspiegelung eines angeblichen Engagements angeworben. In Wahrheit soll sie als Agentin helfen, einen Terrorring in Europa aufzudecken. Ihre Liebe zu Gadi (Alexander Skarsgard), der auch Ihr Mentor ist, wird dabei auf eine Zerreißprobe gestellt. Denn Realität und Rolle, Gut und Böse verschwimmen für Charlie zusehends - in der gefährlichsten Rolle ihres Lebens.

Die sechsteilige Serie von Park Chan-Wook (Oldboy, Lady Vengeance) ist bereits die zweite Verfilmung des Romans Die Libelle des bekannten Romanautors John Le Carré. Und sie übertrifft die Verfilmung von 1984 unter der Regie von George Roy Hill (Der Clou, Garp und wie er die Welt sah) bei weitem. Bereits mit The Night Manager (2016) bewiesen die Macher ihr Gespür für eine hochwertige Umsetzung der Buchvorlage von John Le Carré.

Die Miniserie besticht neben den fantastischen Darsteller:innen vor allem durch ihre Ausstattung. Fahrzeuge und Kleidung sind akribisch in den 1970er Jahren verortet, wobei auch Kleinigkeiten stimmig sind. Starke Farben markieren dieses besondere Jahrzehnt in dessen Grellheit. Die Architektur ist außergewöhnlich eingefangen, offensichtlich wurde an Originalschauplätzen gedreht.

Fazit: Eine starke Verfilmung des Bestsellerromans von John Le Carré.

Harald Kloth