Aubrey Powell: Vinyl. Album. Cover. Art

Ende der 1980er Jahre begann der Siegeszug der Compact Disc (CD). Das Medium Langspielplatte (LP) wurde mit der Silberscheibe als meistverkaufter Tonträger ersetzt. Mit dem Rückzug der Schallplatte verschwand in Folge aber nicht nur ein Lebensgefühl, das Generationen von Musikbegeisterten geprägt hatte, sondern auch die großen Plattencover. Als wichtiges und 30,48 Zentimeter großes Werbemittel sollten durch eine ansprechende Optik die Plattenverkäufe gesteigert werden.

Die Designfirma "Hipgnosis" hat vor allem in den 1970er Jahren durch ihre mutigen, oft surrealistisch anmutenden, Arbeiten den Plattencovern einen eigenwilligen und herausragenden Stil verliehen. Die drei Gründer , Storm Thorgerson ("der Wilde"), Peter Christopherson ("der Verrückte") und Aubrey Po Powell ("der Wunderbare") arbeiteten in der vordigitalen Zeit vor allem mit Fotocollagen und experimentierten sehr viel mit Fotografie (Vignetten, Überlagerungen, Doppelbelichtungen usw.) und Druckverfahren.

Eingeleitet wird dieser Band durch ein sehr wohlwollendes, einseitiges Vorwort von Peter Gabriel. Sein gleichnamiges, 1980 entstandenes Album, ist dann auch auf zwei Seiten Thema. Hier ist Peter Gabriels Gesicht zu sehen, dass gleichsam einer Wachsfigur in der Hitze zerläuft.

Besonderen Raum nehmen auch die Vinylcover der berühmten Rockband Pink Floyd ein, mit den Hipgnosis befreundet waren. So wird zweiseitig die Herstellung des Covers für das Album "Animals" (1977) beschrieben. Das ikonische Cover zeigt ein aufgeblasenes Schwein zwischen den Schornsteinen der Battersea Power Station in London.

Natürlich findet sich in diesem Werk auch auf das vielleicht bekannteste Plattencover überhaupt - Pink Floyd´s The Dark Side of the Moon (1973) .

Weitere Doppelseiten finden sich zu dem Album Deliverance (1977) der Band Space, das sehr surrealistisch den Space-Disco-Stil ausdrücken sollte. Dem fantastischen Cover zum Album Obsession (1978) der Band UFO, bei dem Kugellager eine wichtige Rolle spielen. Oder auch dem ungewöhnlichen Cover zum Album Deadlines (1978) der Band Strawbs, das einen ertrinkenden Mann in einer Telefonzelle zeigt.

Insgesamt zeigt dieses Buch über 300 Plattencover, die von Hipgnosis gestaltet wurden.

In einem 12seitigen hochinteressanten Intro erzählt Aubrey Powell die Geschichte von Hipgnosis. Anschließend beschreibt Storm Thorgerson auf sechs Seiten die Herstellung eines Plattencovers beispielhaft am Cover von 10cc´s Album Deceptive Bends (1977). Beginnend mit dem Auftrag, über das Briefing, dem Rohentwurf, dem Shooting, der Reinzeichnung, bis hin zum Feinschliff.

Am Ende des Buches findet sich noch auf acht Seiten "Hipgnosis Revisited" von Marcus Bradbury, der bei Hipgnosis u. a. bei den Covern zu Lovedrive (Scorpions) oder Pieces of Eight (Styx) mitgearbeitet hatte. Auf einer Seite folgt noch "Grafikdesign-Schamanen" von Harry Pearce. Und zum Schluß noch ein hilfreiches Verzeichnis der Albumtitel.

Mit einer Größe von nur 24,5 mal 20,5 Zentimeter ist dieses Buch leider kleiner als eine Schallplatte. Das ist der vielleicht einzigste Kritikpunkt an diesem großartigen Buch zum Schmökern und Schwelgen in Vinyl.

Fazit: Eine Fundgrube für Musikfans und Plattenliebhaber.

Harald Kloth