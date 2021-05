Gabriella Engelmann: Ich dachte schon, du fragst mich nie

München ; Knaur ; 2021 ; 313 Seiten ; ISBN 978-3-426-52505-0



Endlich ist der große Tag gekommen und das Restaurantprojekt - ein Cook-up für zwei Monate - von Sophie Hartmanns Tochter Liv soll mit einem tollen Eröffnungsabend starten. Doch bevor die 30 geladenen Gäste überhaupt eingetroffen sind, scheint alles aus zu sein. Liv fällt aus und wer soll jetzt auf die Schnelle das Kochen übernehmen?

Sophies Schwester Geli scheidet aus, denn die ist klamottentechnisch wie kulinarisch in den Siebzigerjahren unterwegs. Mit kulinarischen Dingen wie Falscher Hase, Käseigel oder Kalter Hund kommt man in der Gastronomie nicht weit. Und Sophie ist nach dem Tod ihres Mannes vor einigen Jahren so traumatisiert, dass sie in Küchendingen als Totalausfall bezeichnet werden kann. Sobald sie mit einem Messer in Berührung kommt, steigt Panik in ihr hoch und sie ist zu nichts mehr fähig. Als Sophie dann den Gästen schweren Herzens verkündet, was passiert ist und dass das Vier-Gänge-Menü ausfallen muss, da es niemanden gibt, der es zubereiten kann, geschieht ein kleines Wunder.

Aus dem Kreis der Gäste meldet sich ein Mann, der sich bereit erklärt, zu kochen. Und mit Erstaunen stellt Sophie fest, dass es sich um den charismatischen Mann handelt, dem sie kurze Zeit zuvor auf Mallorca begegnet ist und von dem sie fasziniert war. Unternehmensberater Marc lebt und arbeitet auf Mallorca und ist eigentlich nur in Hamburg, um etwas zur Ruhe zu kommen. Doch er ergreift die Chance, der Frau von der auch er seit der Begegnung auf Mallorca fasziniert ist, zu helfen.

Es läuft gut und Marc verspricht, auch in der Folgezeit im Livs zu kochen. Als erfolgreicher Geschäftsmann ist Marc aber ein gefragter Mann und so passiert, was passieren muss: er muss zurück nach Mallorca. Wird er sein Versprechen halten und der Familie Hartmann helfen? Und was hat es mit Marcs Vergangenheit und seiner Beziehung zum Starkoch Enrique Navarro auf sich?



In ihrem neuen Roman erzählt die Autorin Gabriella Engelmann eine Geschichte, die viele Lebensthemen aufgreift. Welchen Einfluss bestimmte Lebensereignisse auf das eigene Leben haben, wann es an der Zeit ist, an sich zu denken und dem Leben eine neue Richtung zu geben und nicht zuletzt geht es um Zuneigung, Verbundenheit und Zusammenhalt.



Fazit: eine unterhaltsame leichte Lektüre für zwischendurch



Sonja Kraus