Nora Luttmer: Hinterland

Hamburg ; Rowohlt; 2021 ; 416 Seiten ; ISBN: 978-3-6440-0634-8

Sommer 2019 in Hamburg-Ochsenwerder: Die 53-jährige Bette Hansen war bis vor kurzem bei der Kriminalpolizei und musste krankheitsbedingt ausscheiden. Sie leidet unter Narkolepsie, was bedeutet, dass sie immer wieder plötzlich einschläft, zuletzt bei der Vernehmung eines Zeugen, sodass ein weiterer Verbleib bei der Kripo nicht mehr möglich war. Sie zieht zurück in ihr Elternhaus und versucht ihr neues Leben zu ordnen. Aber der letzte Fall, den sie an ihren Kollegen abgeben musste und der immer noch nicht gelöst ist, bereitet ihr mehr und mehr Kopfzerbrechen.

In ihrem Garten findet sie ein Holzscheit, auf dem eine Muschel eingeritzt ist, genau wie damals auf dem Hochstand, wo der Mörder erbarmungslos zugeschlagen hat. Fast zeitgleich erhält sie eine E-Mail, die sich auf die Tat bezieht, doch bevor sie diese sichern kann, ist sie schon wieder gelöscht. Beide Informationen lässt sie ihrem Nachfolger zukommen, der diese aber als unwichtig erachtet und keinerlei Ambitionen hat, in diesem Fall weiter zu ermitteln. Hannah Grothe, eine junge Frau, die zusammen mit ihrem Bruder im Hamburger Schanzenviertel lebt, in einem Callcenter arbeitet und ehrenamtlich mit dem

Bücherbus über die Lande fährt, liebt es, in der Dove-Elbe zu schwimmen. Auch Bette begegnet der jungen Frau, doch keiner ahnt, wer Hannah wirklich ist.

Bei Hinterland handelt es sich um den ersten Band der neuen Krimiserie um die Ermittlerin Bette Hansen. Sie ist der glatte Gegenentwurf zu den ansonsten taffen Kommissaren. Sie leidet unter einer schweren gesundheitlichen Einschränkung und trotzdem stellt sie unter Beweis, dass auch mit einem schweren Handikap vieles möglich ist.

Der Aufbau des Buches (die Kapitel laufen entweder unter der Überschrift Bette oder Hannah) ist sehr gelungen und erzeugt einen Sog, dem man sich als Leser nur schwer entziehen kann.

Fazit: Liebenswerte Ermittlerin mit Handicap.

Matthias Wagner