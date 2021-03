Vicky Zimmerman: Kann Spuren von Glück enthalten

Hamburg ; Rowohlt ; 2021 ; 489 Seiten ; ISBN 978-3-499-00300-4



Eigentlich hätte es ein harmonischer Kurzurlaub werden sollen, doch dann eröffnet Nick Kate, dass ihm alles zu viel wird und er Abstand braucht. Dabei hatte Kate gerade damit begonnen, bei ihm einzuziehen. Die beiden vereinbaren eine Beziehungspause. In ihr altes WG-Zimmer kann Kate nicht zurück, also bleibt ihr nichts anderes übrig, als zu ihrer Mutter zu ziehen. Die hatte von Anfang an etwas gegen den Computernerd Nick und sieht sich nun bestätigt. Beruflich läuft es auch nicht gerade toll, denn obwohl Kate seit vielen Jahren Werbetexte für einen Supermarkt schreibt, ist ihre Stelle von den geplanten Streichungen bedroht. Dabei fragt sie sich zunehmend, ob dieser Job wirklich das ist, was sie beruflich machen möchte.

Um in ihrer Freizeit etwas Sinnvolles zu tun, beginnt sie, ehrenamtlich in einem Altenheim Kochkurse zu geben. Die Bewohnerinnen im 'Lauderdale House für außergewöhnliche Damen' machen es Kate aber nicht einfach. Jede für sich ist das, was man vielleicht als eigen beschreiben könnte. Insbesondere die bereits 97 Jahre alte Cecily Finn ist anstrengend und bringt Kate durch ihre nicht gerade netten Zwischenrufe immer wieder in Verlegenheit. Was zunächst undenkbar scheint, passiert dann aber. Die beiden unterschiedlichen Frauen kommen sich näher und freunden sich an. Cecily liebt Bücher und leiht Kate ein Kochbuch aus dem Jahr 1957. Kate ist begeistert, denn das Buch enthält neben Menüs für alle möglichen Lebenssituationen auch allgemeine Ratschläge fürs Leben und die Liebe. Es scheint, als kämen die alte Dame mitsamt ihrem Kochbuch gerade zur rechten Zeit in Kates Leben. Aber warum kennt Cecily die Rezepte in dem Buch in- und auswendig und kann auch die witzigen Textpassagen fast wortwörtlich wiedergeben? Und wird es Kate tatsächlich gelingen, mithilfe der Rezepte ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen?

In diesem Roman geht es um die Dinge, die im Leben wichtig sind: gutes Essen, Freundschaft und Beziehungen. Das alte Kochbuch hat es wirklich gegeben. Die Großmutter der Autorin hat es in den 1950er Jahren verfasst. Diese Tatsache hat Vicky Zimmerman als Inspiration für die fiktive Geschichte der Freundschaft zwischen den beiden ungleichen Frauen gedient. Entstanden ist daraus ein liebenswürdiger Roman über die Jugend, das Alter und natürlich die Liebe. Nebenbei macht das Buch auch Lust aufs Kochen und auf das Ausprobieren neuer Rezepte.

Fazit: gute Unterhaltung für zwischendurch.

Sonja Kraus