Elsa Dix: Der tote Rittmeister

München ; Goldmann ; 2021 ; 395 Seiten ; ISBN 978-3-442-49035-6



Auch auf Norderney herrscht 1913 feierliche Stimmung, denn ganz Deutschland feiert das Thronjubiläum von Kaiser Wilhelm II. So ist es auch kein Wunder, dass sich die Lehrerin Viktoria Berg von dieser Feierlaune anstecken lässt. Sie verbringt ihre Sommerfrische allein auf Norderney und will bei der Gelegenheit auch eine ihrer Schülerinnen besuchen, die schwer krank ist und im Seehospiz behandelt wird.

Für damalige Verhältnisse ist dies beinahe skandalös, denn es schickte sich damals nicht für Frauen, allein zu reisen. Aber nicht nur als berufstätige Frau widerspricht Viktoria in so vielen Dingen dem zu dieser Zeit vorherrschenden Frauenbild. Als im Rahmen eines der bei den Gästen so beliebten Pferderennen in den Dünen ein kaiserlicher Rittmeister tot aufgefunden wird, gerät die ganze Insel in Aufruhr. Ein Mord in dieser beschaulichen Urlaubsgegend ist für viele unfassbar. Der Journalist Christian Hinrichs, der über das Rennen berichten wollte, wird ehe er es sich versieht zum Hilfsbeamten ernannt.

Der Badekommissar von Treptow spürt wohl, dass ihm Christians kriminalistisches Gespür und sein Talent, zur richtigen Zeit die richtigen Fragen zu stellen, nützlich sein könnte. Als Viktoria erfährt, dass aus dem Seehospiz die kleine Rieke verschwunden ist, stellt sie Nachforschungen an. Es dauert nicht lange, bis sich Christian und Viktoria über den Weg laufen. Die beiden kennen und mögen sich. Aufgrund eines Streits, in dem es auch um Viktorias Lebenswandel ging, hatten sie aber schon länger keinen Kontakt mehr. Unterdessen macht der Pferdebesitzer Felix Jovin Viktoria den Hof. Seine charmante Art gefällt ihr und gerne lässt sie sich umgarnen.

Während Christian im Fall des ermordeten Rittmeisters von Papitz Befragungen durchführt, verfolgt Viktoria Riekes Spur. Gibt es etwa einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des Mädchens und der Ermordung des Rittmeisters? Und warum interessiert sich Felix Jovin so für Viktorias Nachforschungen?



Mit ihrer Geschichte um den toten Rittmeister gelingt es Elsa Dix, eine sehr spannende Geschichte geschickt in einen historischen Kontext einzubetten. Man spürt beim Lesen, wie es damals gewesen sein muss, in einem dieser mondänen Seebäder den Sommer zu verbringen. Auch gesellschaftliche Konventionen und Rollenbilder der damaligen Zeit lässt die Autorin immer wieder in die Geschichte einfließen. Dabei ist die Geschichte so mitreißend, dass man sich vom ersten Moment an fühlt, als wäre man selbst auf Norderney und würde sich eine frische Brise Nordseeluft um die Nase wehen lassen.



Fazit: dieses Buch entwickelt Sogwirkung - man mag es gar nicht mehr aus der Hand legen!

Sonja Kraus