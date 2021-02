Gytha Lodge: Wer auf dich wartet

Hamburg ; Hoffmann & Campe ; 2020 ; 368 Seiten ; ISBN: 978-3-455-00998-9



Aidan, ein Mitvierziger, verheiratet mit Greta und tätig als Universitätsdozent hat eine Affäre mit der jungen Zoe. Er verabredet sich mit ihr via Skype, doch dann verläuft alles anders als gedacht. Er muss mitansehen, dass in der Wohnung etwas passiert. Als er daraufhin die Polizei verständigt, entdeckt diese die Leiche von Zoe.



Die CID in Southampton beginnt mit den Ermittlungen und stößt auf die Freundesclique von Zoe. Maeve, Angelique Victor und daneben noch ihr Vermieter Felix - alle sind bestürzt, als sie erfahren, dass Zoe ermordet wurde. Im Laufe der Ermittlungen wird aber klar, dass jeder von ihnen ein Motiv haben könnte, denn die Freundschaft ist nicht immer positiv verlaufen.

DCI Jonah Sheens und seine Leute verdächtigen zunächst Aidan, aber sehr schnell kommen auch andere in den Sog der Ermittlungen. Bis zuletzt ist nicht klar, warum Zoe sterben musste.



'Wer auf dich wartet' ist ein solider Thriller. Die Autorin legt großen Wert darauf, die einzelnen Charaktere genau zu beschreiben. Sie schafft es, ein Geflecht unterschiedlichster Zusammenhänge auszubreiten, das nach und nach entsponnen wird. Zwei Erzählstränge (die aktuellen Ermittlungen sowie zeitliche Rückblicke) ergänzen sich und schaffen eine besondere Atmosphäre.



Fazit: Thriller, fast im Stile eines Kammerspiels.

Matthias Wagner