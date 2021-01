Judith Merchant: Die Lügen jener Nacht

München ; Droemer ; 2014 ; 448 Seiten ; ISBN: 978-3-426-42544-2



Mimi, eine junge Frau Ende 20 ist vor circa 10 Jahren Hals über Kopf mit ihrem Freund Douglas aus Bonn in seine Heimat Schottland abgetaucht. Sie hat weder ihr Studium noch ihre Ausbildung abgeschlossen. Die Beziehung zu Douglas steht auf der Kippe, als sie plötzlich eine Hochzeitseinladung einer ihrer ehemaligen Freundinnen erhält. Zunächst ist sie nicht begeistert. Ein Telefonanruf ihrer ehemaligen Freundin Simone stimmt sie jedoch um. Mit der Aussicht, dort kostenfrei unterkommen zu können, kratzt sie ihr letztes Geld zusammen und fliegt nach Bonn. Sie wird bei ihrer Freundin Grit einquartiert. Zunächst findet der Polterabend statt und einen Tag später der Junggesellinnenabschied. Bei diesem spricht Mimi sehr dem Alkohol zu, sodass sie einen Blackout erlebt. Noch vor der Trauung wird die Leiche des Bräutigams gefunden und schnell richtet sich der Verdacht auf Mimi, beziehungsweise auf die Braut Nina, die plötzlich verschwunden ist. Aber was ist alles passiert in jener Nacht?



'Die Lügen jener Nacht' ist ein solider Thriller. Die Autorin hat die einzelnen Kapitel den jeweiligen Tagen zugeordnet. Aus der Sicht der Protagonistin Mimi wird das Geschehen erzählt. Was ist Freundschaft? Das ist eines der Hauptthemen dieses Buches, vor allem, wie lange hält Freundschaft? Während des Lesens wird außerdem deutlich, wie unangenehm es sein kann, wenn man sich nur in Teilen an eine durchzechte Nacht erinnern kann.



Fazit: unterhaltsamer Thriller.

Matthias Wagner