Katherine St. John: Beste Feindinnen

München ; Droemer-Knaur ; 2020 ; 342 Seiten ; ISBN 978-3-426-45775-7



Isabelle Carter, von allen nur Belle genannt, ist Schauspielerin in Kalifornien und muss im Gegensatz zu ihrer Freundin Summer täglich kämpfen, um über die Runden zu kommen. Die beiden Frauen kennen sich seit mehr als 10 Jahren und waren beste Freundinnen.

Jetzt aber hat Summer einen reichen Freund, der ihre Mädelsclique zu einem luxuriösen Segeltörn an die Cote d’Azur eingeladen hat. Belle überlegt lange, ob sie mitfahren soll und sagt schließlich zu. Auf der Jacht von John, Summers Freund, scheint täglich die Sonne vom blauen Himmel, der Champagner fließt bereits ab dem frühen Morgen in Strömen und die Frauen, darunter auch Summers Mutter, amüsieren sich prächtig. Aber Belle hat ein schlechtes Gefühl, denn sie hat den Eindruck, dass hier ein falsches Spiel gespielt wird.

Gleichzeitig blickt sie zurück auf die gemeinsame Zeit ihrer Freundschaft mit Summer. Wann ist die Freundschaft zerbrochen? Als die junge Amythist über Bord geht, steht für Belle fest, dass sie in großer Gefahr ist und ihr wird klar, dass sie die Yacht so schnell wie möglich verlassen muss, bevor es zur großen Katastrophe kommt.



"Beste Feindinnen" ist das Debüt der amerikanischen Autorin Katherine St. John. Sie schafft es, den Leser in die Welt der Superreichen mitzunehmen und es entsteht eine hochspannende Atmosphäre, der man sich nur schwer entziehen kann.

Die Rückblicke, die sie immer wieder einfügt lassen nach und nach ein immer klareres Bild entstehen, bis es zum Showdown kommt, der noch einige Überraschungen mitbringt.



Fazit: Unterhaltsame und spannende Lektüre.

Matthias Wagner