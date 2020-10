Petra Grill: Oktoberfest 1900

Frankfurt am Main ; FISCHER Krüger ; 493 Seiten ; ISBN 978-3-8105-0057-1

Das München im Jahre 1900 ist eine Stadt, in der sich so einiges bewegt. Colina Kandl, die unter ihrem Mädchennamen vor ihrem gewalttätigen Ehemann in die Großstadt geflüchtet ist, schlägt sich als Bedienung durch, um Geld für sich und ihren kleinen Sohn zu verdienen, den sie bei Freunden unterbringen konnte. Doch da Bedienungen keinen festen Lohn, sondern nur das Trinkgeld bekommen, muss sich auch Colina durch Liebesdienste etwas hinzuverdienen, was ihr zunehmend zuwider ist. Da sich die Gelegenheit ergibt, wird sie durch einige Tricksereien zur Gouvernante von Clara Prank. Diese ist die Tochter des zugezogenen Brauereibesitzers Curt Prank und sehr eigenwillig. Ein nächtliches Abenteuer lässt die beiden Frauen aber zu Verbündeten werden.Ob der Plan, den sich beide ausgedacht haben, funktionieren wird?

Derweil macht auch der junge Polizeiinspektor Lenz Aulehner seine ersten Großstadterfahrungen.Diese reichen von der Freizügigkeit der Schwabinger Bohéme, der Lebensfreude auf dem Kocherlball bis hin zu deftigen Wirtshausschlägereien und dunklen Machenschaften im Brauereigewerbe rund um das Oktoberfest. Seltsamerweise trifft er dabei auch immer wieder auf Colina, die ihm zu gefallen scheint. Vor dem Beginn des Oktoberfests wird ein Brauereibesitzer auf bestialische Weise ermordet. Da dessen Lizenz für das Fest anderweitig vergeben wird und Curt Prank nun zu den Wiesnwirten gehört, munkelt man, er habe etwas mit dem Tod zu tun. Mit seiner Bier-Burg markiert Prank den Beginn einer neuen Ära. Statt kleiner Zelte soll es künftig nur noch Zelte für mehrere tausend Besucher geben. Das führt zu Unmut bei den vielen kleinen Wirten, die sich in ihrer Existenz bedroht sehen.

Colina, die inzwischen doch wieder als Bedienung auf dem Oktoberfest anheuert, wird zum Maskottchen von Wirt Lochner. Plakate mit ihrem Konterfei hängen in der ganzen Stadt. Als Lochner Lina unterhält sie die Gäste im Bierzelt mit Liedern und Gitarrenspiel und teilt das Trinkgeld der Zuhörer mit den anderen Bediensteten. Sie selbst hat sich zwar einen festen Lohn erkämpft, findet es aber unerträglich, dass ihre Kolleginnen weiterhin nur vom Trinkgeld leben müssen. Und das wird bei steigenden Bierpreisen immer weniger. Es muss sich etwas ändern und Colina weiß auch schon genau, wie.

Mit ihrem Historischen Roman rund um das Oktoberfest 1900 lässt Petra Grill eine wilde Zeit aufleben. Eindrucksvoll und bildhaft erzählt sie die Geschichte der einfachen Leute wie der Bedienung Colina, die ums Überleben kämpfen müssen, während die Künstler der Schwabinger Bohéme und die Großkopferten das Leben genießen. Beim Lesen wirkt es so, als sei man selbst mittendrin im Getümmel des Oktoberfests.

Der Roman wurde für die ARD als über vierstündiger Mehrteiler mit hochkarätigen Darstellern wie Martina Gedeck und Mišel Matičević verfilmt und im September 2020 ausgestrahlt.

Fazit: ein mitreißender Ausflug auf das Oktoberfest - absolut empfehlenswerte Lektüre!

Sonja Kraus