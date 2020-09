Douglas Preston/Lincoln Child: Old Bones - Tote lügen nie

München ; Knaur ; 2020 ; 400 Seiten ; ISBN: 978-3-426-45510-4



Dr. Clive Benton, ein promovierter Historiker, taucht bei der Archäologin Dr. Nora Kelly auf und bittet sie um Unterstützung.

1846 wurde ein Truck von Siedlern in der Sierra Nevada plötzlich vom Winter überrascht und der Troß teilte sich in drei Lager auf. Die ersten beiden Lager wurden bereits vor Jahren gefunden, nur das Lost Camp wurde bisher nicht entdeckt. Es gibt jede Menge Mythen rund um das damalige Geschehen. Fest steht, dass die Siedler damals nur durch Kannibalismus überleben konnten. Sie haben sich nach und nach gegenseitig "aufgefressen".



Clive hat das Tagebuch einer der Siedlerinnen, die Tazmine genannt wird, auf teils illegale Weise organisiert. Er glaubt nunmehr, mit der dort enthaltenen Beschreibung das Lost Camp zu finden. Nora ist von der Idee begeistert und schafft es, auch ihre Institutsleiterin Dr. Jill Fugit zu überzeugen. Wenn alle bisherigen Recherchen stimmen, muss dort ein großer Goldschatz vergraben sein. Das Genehmigungsverfahren für die archäologische Ausgrabung erfolgt problemlos, sodass im Frühjahr nach der Schneeschmelze mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Zeitgleich ist FBI-Agentin Corrie Swanson, die gerade die Polizeiakademie abgeschlossen hat, mit ihrem ersten Fall befasst.

Ein Grab wurde geschändet und in der offenen Grube fand sich der Leichnam eines Gelegenheitsverbrechers. Sie stellt fest, dass es auch in Europa einen Friedhofs-Diebstahl gibt und glaubt nicht an Zufall, denn alle stammen von einem gewissen Perkin ab, der damals im Lost Camp zu Tode kam.

Die beiden Autoren starten eine neue Serie, einige Protagonisten sind bereits aus der Pendergast-Reihe bekannt. Sie schaffen es, die Erzählstränge, die zunächst komplett voneinander lösgelöst sind zu verbinden. Es entsteht eine Sogwirkung, der sich der Leser nur schwer entziehen kann. Die Einblicke in menschliche Abgründe, die in Notsituationen entstehen, hier am Beispiel Kannibalismus, werden sehr datailiert beschrieben, sodass der Leser eine Vorstellung erhält, wie es wohl damals gewesen sein könnte.

Fazit: Thriller und Geschichtsunterricht in einem!

Matthias Wagner