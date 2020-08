Jos Bendinelli Negrone/Sergio Miceli: Ennio Morricone

Hamburg ; Edel Germany ; 2013 ; 131 Seiten ; ISBN 978-3-943573-02-2

In der Reihe "earBooks" erscheinen hochwertige Fotobildbände mit beigefügten Musik-CDs oder Vinyl-Platten. Die Bandbreite dieser besonderen Bücher reicht über alle Musikstile, historische Persönlichkeiten, internationel Städte bis hin zu Technikgeschichte.

Schon optisch sticht dieses auffällige Hardcoverbuch hervor. Auf dem gelben Einband prangt in rotem Prägedruck Ennio Morricone.

Das Buch ist dreispaltig aufgebaut, mit Text in englisch, italienisch und deutsch.

Auf den ersten 70 Seiten werden wichtige Filmstationen aus dem unglaublich produktiven Schaffen Morricones besprochen. Reizvoll sind die vielen Bilder, Filmfotos und Filmplakate zur Erläuterung der Texte.

Seite 72/73 zeigt die wichtigsten Auszeichnungen, die Morricone zwischen 1965 und 2010 erhielt.

Auf den Seiten 76 bis 79 sind chronologisch alle Soundtracks aufgelistet.

Seite 82 bis 125 bietet in Auswahl wichtige Filme mit der Filmmusik Moriconnes. Meist sind die Filmplakate abgebildet. Es finden sich aber auch viele ganzseitige oder sogar doppelseitge Bilder aus den Filmen.

Das Buch schließt auf den Seiten 128 bis 131 mit einer Titelliste, der auf den CDs enthaltenen Musikstücken.

Die vier CDs sind optisch sehr ansprechend in den vorderen Buchdeckel integriert.

CD 1: Themes for Cinema

(The Good, the Bad and the Ugly / Once Upon a Time in the West / The Untouchables / 1900 / To Forget Palermo u. v. a.)

CD 2: Themes for Cinema

(Once Upon a Time in America / The Mission / Duck, you Sucker / The Battle of Algiers / Giordano Bruno u. v. a.)

CD 3: Themes for Cinema

(Cinema Paradiso / Sacco & Vanzetti / Bugsy / The Big Gundown / Veruschka / The Good, the Bad and the Ugly u. v. a.)

CD 4: Contemporary Classical for Cinema

(Almost a Man / Ecce Homo / Allonsanfan / El Greco / Galileo / Le Mani Sporche / The Humanoid)

Für Filmfans ist dieses schöne Buch bestens geeignet. Für Kenner von Ennio Morricone bietet es aber nur einen groben Überblick über sein Schaffen.

Fazit: Dieser Bildband ist zwar nicht umfassend, bietet aber einen tollen Einblick in das Schaffen des großartigen Komponisten Ennio Morricone. Durch die vielen Fotos lädt dieser optisch sehr ansprechende Bildband zum Schmökern ein und sich den ein oder anderen Film anzusehen.

Harald Kloth