Leah Konen: Die Nacht in dir

München ; Droemer Knaur ; 2020 ; 368 Seiten ; ISBN: 978-3-426-45832-7

Lucy King, freiberufliche Autorin, ist zusamemn mit ihrem Hund Dusty auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ex-Freund Davis.Nachdem sie New York verlassen hat, mietet sie sich ein kleines Cottage in der Kleinstadt Woodstock. Lucy schließt schnell Freundschaft mit dem benachbarten Ehepaar John und Vera. Vera wird zur besten Freundin und ihre Gefühle für John sind sehr ambivalent. Was sie nicht weiß ist, dass es in der Kleinstadt so manches Geheimnis gibt.

Bald bringen Vera und John eine wahnwitzige Idee ins Gespräch: sie wollen Johns Tod vortäuschen, damit sie dann woanders neu anfangen können. Und Lucy soll dabei die Hauptrolle spielen, ist sie doch weder verwandt noch verschwägert mit den beiden und somit die optimale Zeugin. Doch alles läuft aus dem Ruder, weil bereits einen Tag nach Johns Verschwinden seine Leiche entdeckt wird. Er wurde in seinem Atelier erstochen. Der ermittelnde Beamte McKnight glaubt Lucy ihre Geschichte nicht und nach und nach kommt ans Licht, was eigentlich verborgen bleiben sollte.

Das Buch hat alles, was einen guten Psychothriller ausmacht. Aus der Sicht von Lucy wird die Geschichte erzählt. Die Autorin schafft es durch relativ kurze Kapitel einen tollen Spannungsbogen aufzubauen, weil sie so manches Kapitel mit einem Cliffhanger abschließt, der einem das Weglegen des Buches nicht gerade einfach macht.