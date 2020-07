Pink Floyd - The Making of the Dark Side of the Moon

Die Bandmitglieder erzählen in interessante Geschichten ihre ganz persönliche Sicht auf diese Songs. Dazu werden Ausschnitte aus den Videos gezeigt. Am interessantesten ist es aber, wenn manche Lieder von den Bandmitgliedern solo nachgespielt werden. In starker Erinnerung bleibt zum Beispiel auch eine Bluesversion des Stücks "Money" von Roger Waters. Aufschlußreich sind auch die Szenen mit Alan Parsons, damals für den Ton verantwortlich. Dieser geht vor allem auf den technischen Aspekt einiger Songs ein, der wegweisend und seiner Zeit voraus war.

Diese TV-Dokumentation aus der Serie "Classic Albums" beschreibt die Produktion eines der bekanntesten Albums der Rockgeschichte: Pink Floyd´s "The Dark Side of the Moon" aus dem Jahr 1973.

