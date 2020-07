Mark Johnson: Die schlichte Wahrheit

fb_analytics

Facebook Analytics Hierbei handelt es sich um eine Tracking-Technologie, die den sogenannten "Facebook-Pixel" vom sozialen Netzwerk Facebook verwendet und für die Analyse der Website, die Ausrichtung der Werbung, die Messung der Werbung und Facebook Custom Audiences eingesetzt wird. Anbieter: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA oder Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, wenn Sie in der EU ansässig sind. Cookie Namen: _fbp, fr Cookie Laufzeit: 90 Tage Cookie-Richtlinie: https://www.facebook.com/policies/cookies Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/policy.php