Chris McGeorge: Der Tunnel

München ; Knaur ; 2020 ; 346 Seiten ; ISBN: 978-3-426-22709-1



Robin Ferringham hat das Verschwinden seiner Frau Samantha vor circa drei Jahren verarbeitet, indem er einen Roman schrieb. Während einer Lesung klingelt plötzlich sein Telefon. Matthew McCornell ist in der Leitung und hat eine Bitte an ihn. McCornell sitzt in Untersuchungshaft, weil er mit fünf Freunden eine Tour durch den Tunnel gemacht hat und als einziger auf dem Boot war, als dieses den Tunnel wieder verließ. Von seinen fünf Freunden fehlt jede Spur und auch Matthew kann sich an nichts mehr erinnern. Robin will zunächst nichts für Matthew machen, doch dann ködert dieser Robin, indem er ihm Informationen über Samanthas Verschwinden in Aussicht stellt. Robin macht sich auf in die Kleinstadt Madsen, in der keiner erfreut ist, dass ein Außenstehender in dieser Sache herumstochert.

Auch Robins Schwester Emma versucht immer wieder ihren Bruder zur Vernunft zu bringen, doch dieser lässt sich zunächst nicht beirren und schafft es letztendlich, dass Matthew aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Doch plötzlich ist der Strafverteidiger von Matthew tot und auch von Matthew selbst fehlt jede Spur. Was ist wirklich im Tunnel passiert und was hat das mit dem Verschwinden von Samantha vor mehr als drei Jahren zu tun? Robin ahnt nicht, dass er durch seine Nachforschungen nicht nur sein Leben aufs Spiel setzt.

'Der Tunnel - Nur einer kommt durch' ist ein gut konstruierter Thriller. Der Schauplatz der Geschichte ist der Standege-Tunnel, Englands längster Kanaltunnel. Die 74 Kapitel ermöglichen es immer wieder, eine kleine Pause einzulegen, die manchmal auch notwendig ist, um miträtseln zu können, was wohl wirklich passiert ist.

Fazit: lesen und miträtseln, was wohl im Tunnel passiert ist.

Matthias Wagner