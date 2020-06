Im April 2020 wurde der Science Fiction-Film "Rollerball" aus dem Jahr 1975 neu veröffentlicht. Neben der DVD-Version brachte die Firma Capelight Pictures diesen Klassiker auch in zwei 3-Disc Mediabook-Editionen und einer 5-Disc Ultimate Edition heraus. Auf diesen Blu-ray Versionen ist auch die Dokumentation "From Rollerball to Rome - Nachhall eines Sci-Fi-Klassikers zu finden.

Die Dokumentation besteht neben Filmausschnitten von "Rollerball" aus einigen Interviews mit damaligen Beteiligten. Sehr interessant erzählen zum Beispiel John Richardson (Special Effects), Robin Vidgeon (Kameraassistent) oder Dick Warlock (Stuntman) von ihren Erfahrungen bei den Dreharbeiten. Die Darstellerin Maud Adams hatte eine kleinere Rolle, der Informationswert bleibt eher gering. Der Filmkritiker Kim Newman und der Filmemacher Calum Waddell versuchen den Stellenwert von "Rollerball" in der Filmgeschichte des Science Fiction-Films einzuordnen. Waddell legt dar, dass Regisseur Norman Jewison zwei Mal die Filmgeschichte verändert habe. Das erste Mal mit dem 1967 entstanden Rassismus-Drama "In der Hitze der Nacht" (mit Sidney Poitier und Rod Steiger). Und eben das zweite Mal 1975 mit "Rollerball" (mit James Caan in der Hauptrolle).

Höhepunkt stellen vielleicht die Interviews mit dem Kameramann Sergio Salvati und dem Regisseur Sergio Martino dar. Sie berichten von Einflüssen auf das italienische Kino, insbesondere auf das Endzeit-Genre, das seinen Höhepunkt in den 1980er Jahren hatte. Einige Ausschnitte aus diesen berüchtigten Streifen sollen dies belegen.

Fazit: Hochinteressante Dokumentation für Science Fiction-Freunde und Italo-Genre-Fans.

Harald Kloth